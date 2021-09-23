Автоматический аппарат NASA InSight находится на Марсе с осени 2018 года. В отличие от марсоходов, InSight не может передвигаться и является стационарной исследовательской станцией. Для исследования внутренней структуры Красной планеты на аппарате есть все необходимое, включая сейсмограф. Именно благодаря ему удалось зафиксировать "марсотрясение".

Читайте по теме У марсианского аппарата InSight снова проблемы: переживет ли станция 2021 год

Автоматический аппарат NASA InSight на Марсе: смотреть видео

"Марсотрясение" и очищенные солнечные панели

Используя сейсмограф, автоматической исследовательской станции NASA InSight удалось зафиксировать целых три "марсотрясения" за последний месяц:

25 августа 2021 года аппарат обнаружил два землетрясения. Магнитуда толчков составила 4,2 и 4,1 балла.

18 сентября 2021 года InSight зафиксировал третье землетрясение за месяц магнитудой 4,2 балла.

Эти события интересны по двум причинам:

Все три "марсотрясения" значительно мощнее сильнейшего землетрясения, которое зарегистрировали на Марсе ранее. Предыдущий рекордсмен имел магнитуду 3,7 балла и состоялся в 2019 году. "Марсотрясение" 18 сентября выглядело как подарок от Красной планеты, ведь именно в тот день InSight отметил свой тысячный сол на Марсе.

Что такое "сол"? Сол – это название марсианских суток. Один сол равняется 24 часам 39 минутам и 35 секундам.

Солнечные панели зонда

Автоматическая исследовательская станция была рассчитана только на один марсианский год работы, на 668 солей. Очевидно, что план InSight значительно перевыполнил.

Учитывая надежность аппарата, в январе 2021 миссию продлили до конца 2022 года.

И InSight столкнулся с ожидаемой проблемой – марсианском пылью, которая покрыла его солнечные панели, что усложнило выработки электроэнергии и поставило расширенную миссию под угрозу.

В NASA оригинально справились с проблемой, посыпав солнечные панели марсианским грунтом и песком. Это помогло избавиться от достаточного количества пыли, чтобы производимой энергии хватало на обогрев InSight и на работу сейсмометра, которым и зафиксировали "марсотрясения".