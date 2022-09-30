Юнона достигла Юпитера в 2016 году, чтобы изучать состав планеты и ее магнитосферу. После успешного завершения основной миссии в 2021 году аппарат начал использовать зонд для оценки спутников в системе Юпитера.

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Как выглядит Европа

Учитывая существующую орбиту Юноны и массивное гравитационное поле Юпитера, орбитальная динамика пролета мимо Европы была очень сложной – Юноне пришлось внести значительные изменения в свою траекторию.

Относительная скорость между космическим аппаратом и луной составит 23,6 километра в секунду, так что мы пролетаем достаточно быстро. Все действия должны пройти как по маслу, чтобы успешно собрать запланированные данные, ведь вскоре после завершения пролета космический аппарат нужно будет переориентировать для предстоящего сближения с Юпитером, которое состоится всего через семь с половиной часов.

– сказал перед сближением Джон Борди, заместитель руководителя миссии Juno в JPL.



Новое фото Европы, спутника Юпитера / Фото NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS

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Снимок показывает особенности поверхности в регионе под названием Annwn Regio возле экватора Европы. Снимок был сделан 29 сентября в 2:36 утра по тихоокеанскому летнему времени с расстояния примерно 352 километра.

Судя по всему, это не единственное изображение, отправленное на Землю Юноной, и NASA позже опубликует другие.

Почему Европа интересна ученым

Ученые давно интересуются Европой, полностью покрытой льдом.

Считается, что под ее поверхностью благодаря теплому ядру есть огромный океан.

По мнению планетологов, в глобальном океане Европы, вероятно, больше жидкой воды, чем на Земле.

Хотя толщина ледяного покрова, вероятно, составляет несколько километров, космический телескоп "Хаббл" собрал данные, указывающие на то, что из трещин могут выбрасываться гейзеры.

Учитывая наличие воды и тепла, этот океан считается потенциальным резервуаром для микробной инопланетной жизни.

Напомним, всего у Юпитера 79 спутников. В 1610 году Галилео Галилей, наблюдая за планетой в телескоп, открыл четыре самых больших – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Они достаточно яркие и вращаются довольно удаленными от планеты орбитами, что позволяет наблюдать их даже в полевой бинокль.