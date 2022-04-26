Два события, которые правильно было бы назвать "марсотрусами" аналогично землетрясениям на Земле, произошли еще летом и осенью прошлого года, но статья с их описанием вышла только сейчас. Сообщается, что разница между ними – 24 дня.

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Что известно

В первом случае сила толчков составляла 4,1 балла по шкале Рихтера. Дата – 25 августа 2021 года.

Во втором – 4,2 балла. Дата – 18 сентября 2021 года. Марсотрус на этот раз длился рекордные 94 минуты.

Предыдущие рекорды достигали 3,1 и 3,3 балла.

Новые описанные события – S0976a и S1000a – оказались самыми большими за все время наблюдений, и ученым удалось определить, что их центры находятся в теневой для InSight зоне Марса, то есть с противоположной стороны планеты.

Теневой зоной называется регион, из которого сейсмические волны не могут напрямую попасть в датчики сейсмометра, потому что их останавливает или искривляет ядро планеты. Однако эти волны отражаются и преломляются, достигая датчиков в измененном и ослабленном виде. Именно по ним исследователи определили месторасположение очагов и параметры новых событий.



Карта сейсмической активности Марса по данным InSight. Сам аппарат обозначен треугольником. Розовым цветом отмечены марсотрусы. Белая область – возможное место происшествия S1000a / Фото Horleston

Пока сложно сказать, насколько часто на планете бывают толчки такой силы. Но сам по себе Марс геологически гораздо менее активен, чем Земля. К тому же, согласно текущим представлениям, он не имеет тектонических плит.