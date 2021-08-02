С App Store убрали приложение для знакомств антивакцинаторов

Ранее на устройствах Apple можно было загрузить Unjected – мобильное приложение, в котором знакомились противники вакцинации против коронавируса. А 1 августа появилась информация, что его удалили из App Store.

Приложение для знакомств антивакцинаторов разработчики позиционировали как пространство для "медицинской автономии и свободы выбора". Однако Apple распознала в Unjected нарушения политики в отношении контента о COVID-19.

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Антивакцинаторы не будут знакомиться на устройствах Apple

Компания Apple решила убрать из App Store приложение Unjected. Причина – нарушение правил контента о коронавирусе.

Дело в том, что с помощью этого приложения знакомились и общались люди, которые являются противниками вакцинации.

Запустили его в мае, и сначала это было действительно простое приложение для знакомств. Но потом в него тихонько добавили новые функции.

Объясняя свое решение, в Apple процитировали интервью разработчика Unjected, в котором сказано в обтекаемой форме: приложение предназначено для "единомышленников, которые не вакцинировались".

Но и более, пользователей Unjected просили не использовать слова-триггеры типа "микрочип", чтобы ввести в заблуждение алгоритмы App Store.

В итоге компания Apple все же поняла, что ее пытались обмануть – и удалила приложение из App Store.



Apple убрала из магазина приложение для антивакцинаторов / Скриншот 24 канала

В Unjected удаление приложения восприняли как цензуру

Между тем Unjected на своей странице в инстаграме опубликовал письма от Apple, где указано, что приложение "ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы".

Однако там считают, что это просто цензура и действия против "медицинской самостоятельности".

Сразу заметим, что загрузили приложение от времени его выпуска не так много, что радует, человек – примерно 18 тысяч.

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