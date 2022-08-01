На iPhone станет больше рекламы: Apple вводит новые изменения в App Store

Apple объявила о расширении возможностей продвижения приложений в App Store. Изменения призваны помочь разработчикам расширить охват, а пользователям найти то, что им нужно и интересно.

Как все работало раньше

До сих пор Apple предлагала разработчикам две рекламные возможности в ‌App Store‌: на вкладке "Поиск" и на странице результатов поиска. По словам Apple, оба места размещения рекламы имели огромный успех для разработчиков, помогая им находить пользователей, которые могут быть заинтересованы в их приложениях.

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Расширение рекламных возможностей в App Store является частью усилий компании "сохранить App Store как лучшее место для развития бизнеса разработчиков".

Apple Search Ads дает возможность разработчикам любого размера развивать свой бизнес. Подобно другим рекламным предложениям, эти новые места размещения рекламы построены на той же основе – они будут содержать информацию только со страниц продуктов App Store, утвержденных программами, и соответствовать тем же строгим стандартам конфиденциальности,

– рассказали в Apple.

Что теперь изменится

Теперь пользователи будут видеть больше рекламы в App Store. На вкладке "Сегодня" – главной странице ‌App Store‌ – отображается рекламная вставка. Там разработчики могут рекламировать свои программы. Объявления четко обозначены как рекламные и отличаются от обычных редакционных историй ‌App Store‌.

Вкладка "Сегодня" – это первая вкладка, которая предварительно загружается, когда открывается программа App Store, и была представлена ​​как часть обновленного App Store в 2017 году.

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Второе новое место размещения рекламы для разработчиков в "App Store" будет непосредственно на страницах продуктов программы. Объявления будут отображаться в разделе "Вам также может понравиться" внизу страницы, а также будут четко обозначены как объявления.

Уже совсем скоро Apple начнет тестировать места размещения рекламы с ограниченным количеством разработчиков. Когда как раз появится больше рекламы в App Store, неизвестно, однако это точно будет заметно.