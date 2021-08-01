Где сейчас находится Лунный модуль "Аполлона-11"

20 июля 1969 года Лунный модуль Eagle совершил посадку на Луне. Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми, которые ступили на поверхность другого космического тела. Считается, что Лунный модуль остался на поверхности Луны. И в новом исследовании говорится, что это так.

Независимый исследователь Джеймс Мидор провел математическое исследование, которое опирается на открытые источники NASA. Тщательный осмотр данных позволил мужчине построить точный график движения части Лунного модуля, который, как считается, разбился о поверхность нашего естественного спутника. Результаты Джеймс отправил в журнал Planetary and Space Science. Следует отметить, что его работа пока не рецензированная.

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Подробнее об интересном исследовании Джеймса Мидора

Лунный модуль (ЛМ) по программе "Аполлон" состоял из двух частей:

Нижняя степень, которая обеспечивала исключительно посадку всего аппарата на поверхность Луны. Ступень имела собственный запас топлива и оставалась на поверхности спутника. Верхняя ступень, которая отсоединялась от нижней и обеспечивала возвращение астронавтов к Командному модулю (КМ) на орбите. После стыковки ступени с КМ, астронавты переносили с ЛМ все образцы лунного грунта и другие необходимые устройства. Ступень отсоединялась от КМ и падала на Луну.

Джеймс Мидор считает, что верхняя ступень "Аполлона-11" не упала на Луну, а еще летает на окололунной орбите.

Почему этого не знает NASA?

В NASA банально не отслеживали верхнюю ступень, ведь были уверены, что она должна была разбиться. Считалось, что его орбита становилась нестабильной, что приводило к падению.

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Лунный модуль Eagle / Фото NASA / Project Apollo Archive

Что обнаружил Джеймс Мидор?

Мужчина использовал гравитационную модель Луны, которая была сформирована благодаря миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Также был использован симулятор для "разработки, оптимизации и навигации космических миссий" General Mission Analysis Tool (GMAT). Исследователь учел даже давление солнечного света.

Мидор ожидал увидеть стандартную картину, когда орбита верхней ступени ЛМ дестабилизируется, что приведет к падению. И симуляция показала, что все происходит с точностью до наоборот.

Оказалось, что орбита аппарата стабилизировалась в течение 24 дней. И Лунный модуль Eagle до сих пор находится на ней, "наматывая" бесконечные круги вокруг Луны.

И Джеймс заметил, что Лунный модуль разработан для работы в течение около 10 дней. Аппарат был заполнен батареями, топливными элементами и топливными баками, которые могли взорваться много лет назад, уничтожив корабль или приведя к изменению его орбиты.