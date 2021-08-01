Независимый исследователь Джеймс Мидор провел математическое исследование, которое опирается на открытые источники NASA. Тщательный осмотр данных позволил мужчине построить точный график движения части Лунного модуля, который, как считается, разбился о поверхность нашего естественного спутника. Результаты Джеймс отправил в журнал Planetary and Space Science. Следует отметить, что его работа пока не рецензированная.

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Подробнее об интересном исследовании Джеймса Мидора

Лунный модуль (ЛМ) по программе "Аполлон" состоял из двух частей:

Нижняя степень, которая обеспечивала исключительно посадку всего аппарата на поверхность Луны. Ступень имела собственный запас топлива и оставалась на поверхности спутника. Верхняя ступень, которая отсоединялась от нижней и обеспечивала возвращение астронавтов к Командному модулю (КМ) на орбите. После стыковки ступени с КМ, астронавты переносили с ЛМ все образцы лунного грунта и другие необходимые устройства. Ступень отсоединялась от КМ и падала на Луну.

Джеймс Мидор считает, что верхняя ступень "Аполлона-11" не упала на Луну, а еще летает на окололунной орбите.

Почему этого не знает NASA?

В NASA банально не отслеживали верхнюю ступень, ведь были уверены, что она должна была разбиться. Считалось, что его орбита становилась нестабильной, что приводило к падению.

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Лунный модуль Eagle / Фото NASA / Project Apollo Archive

Что обнаружил Джеймс Мидор?

Мужчина использовал гравитационную модель Луны, которая была сформирована благодаря миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Также был использован симулятор для "разработки, оптимизации и навигации космических миссий" General Mission Analysis Tool (GMAT). Исследователь учел даже давление солнечного света.

Мидор ожидал увидеть стандартную картину, когда орбита верхней ступени ЛМ дестабилизируется, что приведет к падению. И симуляция показала, что все происходит с точностью до наоборот.

Оказалось, что орбита аппарата стабилизировалась в течение 24 дней. И Лунный модуль Eagle до сих пор находится на ней, "наматывая" бесконечные круги вокруг Луны.

И Джеймс заметил, что Лунный модуль разработан для работы в течение около 10 дней. Аппарат был заполнен батареями, топливными элементами и топливными баками, которые могли взорваться много лет назад, уничтожив корабль или приведя к изменению его орбиты.