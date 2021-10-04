Почетное первое место рейтинга

Лидером, возглавившим список самых продуктивных смартфонов сентября стал RedMagic 6s Pro (Tencent Games Edition). Смартфон показал 857 918 баллов, сместив с пьедестала долгосрочного лидера – Black Shark 4 Pro.

Интересно Миллионы пользователей Android потеряли поддержку сервисов Google: какие устройства отключили и почему

RedMagic 6S Pro оказался лидером в первую очередь благодаря наиболее производительному железу, дополнительными факторами оказались улучшенный с обновлением программной части пользовательский интерфейс, а также дисплей с частотой 165 Гц.



Смартфон RedMagic 6S Pro / Фото gsmarena.com

Другие мощные смартфоны

Второе место занял Black Shark 4 Pro. Смартфон по-прежнему демонстрирует в некоторых параметрах более высокие показатели среди аналогичных устройств. В то же время, Black Shark до сих пор не выпустила обновленную модель с процессором Snapdragon 888+, поэтому еще неизвестно, как изменится расстановка сил после выхода Black Shark 5.



Смартфон Black Shark 4 Pro / Фото 808.media

Третье место занял Vivo X70 Pro+ с процессором Snapdragon 888+ и средним баллом 836 943. В производительности GPU данный экземпляр, как видно, вполне может конкурировать с игровыми моделями.



Смартфон Vivo X70 Pro+ / Фото Vivo

Остальные смартфоны на флагманском Snapdragon 888+ в рейтинге оказались iQOO 8 Pro, ASUS ROG 5s, а также Xiaomi MIX 4.



Рейтинг производительных смартфонов сентября 2021 года / Скриншот