Цензоры бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных Android-устройств на международном рынке. Учитывая, что модели с новейшими процессорами Qualcomm доступны не во всех регионах, итоги 2020 года в глобальном масштабе вышли непредсказуемыми.

Самый мощный смартфон

Поскольку Xiaomi Mi11, построенный на базе флагманского процессора Snapdragon 888, и сейчас официально продается только в Китае, лидером международного рейтинга стал Huawei Mate 40 Pro с новым 5-нм чипом Kirin 9 000, который набрал в AnTuTu 657 784 балла, сообщает 24 канал.

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Остальные в списке

Второе место занял iQOO Neo3 (646 016 баллов), а замыкает тройку лидеров ASUS ROG Phone3 (630 307 баллов).

В список также попали OPPO Find X2 (610 749 баллов), Samsung Galaxy Note20 Ultra (604 401 балл), OnePlus 8 Pro (584 057 баллов), Xiaomi Mi 10T Pro (581 233 балла) и Black Shark 3 (574 438 баллов) . Замыкают топ-10 флагманов Samsung Galaxy S20 FE и Poco F2 Pro, которые набрали 574 187 и 572 474 балла соответственно.



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Средний класс

Рейтинг смартфонов среднего класса по итогам 2020 года возглавил Honor 30 с результатом 404 970 баллов. Он оснащен процессором Kirin 985, как и Huawei nova 7 (402 080 баллов), расположившийся на второй строчке списка. Третье место досталось Redmi 10X (394 545 баллов), который построен на базе MediaTek Dimensity 820.

Далее в списке следуют: Xiaomi Mi 10T Lite 5G (331 796 баллов), Redmi K30 5G (325 915 баллов), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (323 260 баллов), Huawei nova 7i (313 322 балла), realme 7 (297 910 баллов), Redmi Note 8 Pro (292 901 балл) и realme 6 на MediaTek Helio G90T (291 109 баллов).



Самые мощные смартфоны 2020 года среднеценового сегмента