Antutu назвал самые мощные Android-смартфоны в мире: догадайтесь, кто в лидерах
Источник:Antutu
Платформа для тестирования Antutu представила рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android среди выпущенных до конца ноября. При составлении списка использовались данные, полученные в период с 1 по 30 число месяца.
Лидерами окончательно закрепились процессоры Snapdragon 888 и 888 Plus, которые производители устанавливали в свои флагманские модели в течение всего года. Они, хоть и оказались очень горячими, все же показывают наилучшие результаты производительности.
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Топ-10 самых производительных флагманских смартфонов:
Самым мощным Android-смартфоном на рынке сегодня является Xiaomi Black Shark 4S Pro. Это игровой гаджет с Snapdragon 888 Plus, 12-16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5, и 256-512 гигабайтами постоянной. Он имеет специальные механические кнопки для комфортных игр и 144-герцевый AMOLED-экран с поддержкой HDR10+.
В общем, победная десятка выглядит так:
- Xiaomi Black Shark 4S Pro
- ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
- vivo iQOO 8 Pro
- Xiaomi Black Shark 4 Pro
- vivo X70 Pro+
- ASUS Rog Phone 5s
- vivo iQOO 8
- Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
- OPPO Find X3 Pro
- realme GT
Самые мощные в мире Android-смартфоны на конец ноября 2021 года / Инфографика 24 канала
Топ-10 самых производительных смартфонов среднего уровня:
В категории смартфонов среднего уровня большинство лидеров работают на процессоре Snapdragon 778G. Также один из них оснащен Snapdragon 780G и два смартфона с MediaTek Dimensity 900 и 920 серий.
Первенство получил vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.
Весь список победителей такой:
- vivo iQOO Z5
- Oppo K9s
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
- Xiaomi Civi
- Honor 50 Pro
- Honor 50
- Oppo Reno6
- Huawei Nova 9
- Huawei Nova 9 Pro
- Redmi Note 11 Pro+