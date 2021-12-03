Antutu назвал самые мощные Android-смартфоны в мире: догадайтесь, кто в лидерах

3 декабря 2021 , 14:33
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Источник:

Antutu

Платформа для тестирования Antutu представила рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android среди выпущенных до конца ноября. При составлении списка использовались данные, полученные в период с 1 по 30 число месяца.

Лидерами окончательно закрепились процессоры Snapdragon 888 и 888 Plus, которые производители устанавливали в свои флагманские модели в течение всего года. Они, хоть и оказались очень горячими, все же показывают наилучшие результаты производительности.

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Топ-10 самых производительных флагманских смартфонов:

Самым мощным Android-смартфоном на рынке сегодня является Xiaomi Black Shark 4S Pro. Это игровой гаджет с Snapdragon 888 Plus, 12-16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5, и 256-512 гигабайтами постоянной. Он имеет специальные механические кнопки для комфортных игр и 144-герцевый AMOLED-экран с поддержкой HDR10+.

В общем, победная десятка выглядит так:

  • Xiaomi Black Shark 4S Pro
  • ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
  • vivo iQOO 8 Pro
  • Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • vivo X70 Pro+
  • ASUS Rog Phone 5s
  • vivo iQOO 8
  • Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
  • OPPO Find X3 Pro
  • realme GT


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Топ-10 самых производительных смартфонов среднего уровня:

В категории смартфонов среднего уровня большинство лидеров работают на процессоре Snapdragon 778G. Также один из них оснащен Snapdragon 780G и два смартфона с MediaTek Dimensity 900 и 920 серий.

Первенство получил vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

Весь список победителей такой:

  • vivo iQOO Z5
  • Oppo K9s
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
  • Xiaomi Civi
  • Honor 50 Pro
  • Honor 50
  • Oppo Reno6
  • Huawei Nova 9
  • Huawei Nova 9 Pro
  • Redmi Note 11 Pro+

 

Автор: Олександр Гайдамашко