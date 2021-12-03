Antutu назвал самые мощные Android-смартфоны в мире: догадайтесь, кто в лидерах

Платформа для тестирования Antutu представила рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android среди выпущенных до конца ноября. При составлении списка использовались данные, полученные в период с 1 по 30 число месяца.

Лидерами окончательно закрепились процессоры Snapdragon 888 и 888 Plus, которые производители устанавливали в свои флагманские модели в течение всего года. Они, хоть и оказались очень горячими, все же показывают наилучшие результаты производительности.

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Топ-10 самых производительных флагманских смартфонов:

Самым мощным Android-смартфоном на рынке сегодня является Xiaomi Black Shark 4S Pro. Это игровой гаджет с Snapdragon 888 Plus, 12-16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5, и 256-512 гигабайтами постоянной. Он имеет специальные механические кнопки для комфортных игр и 144-герцевый AMOLED-экран с поддержкой HDR10+.

В общем, победная десятка выглядит так:

Xiaomi Black Shark 4S Pro

ZTE Nubia Red Magic 6S Pro

vivo iQOO 8 Pro

Xiaomi Black Shark 4 Pro

vivo X70 Pro+

ASUS Rog Phone 5s

vivo iQOO 8

Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro

OPPO Find X3 Pro

realme GT



Самые мощные в мире Android-смартфоны на конец ноября 2021 года / Инфографика 24 канала

Топ-10 самых производительных смартфонов среднего уровня:

В категории смартфонов среднего уровня большинство лидеров работают на процессоре Snapdragon 778G. Также один из них оснащен Snapdragon 780G и два смартфона с MediaTek Dimensity 900 и 920 серий.

Первенство получил vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

Весь список победителей такой: