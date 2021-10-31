Наши с неандертальцами линии разошлись около 700 тысяч лет назад. Последним общим предком двух видов был Человек гейдельбергский – Homo heidelbergensis. Этот гоминид жил на территории Африки, Азии и Европы, поэтому иногда выделяют человека гейдельбергского Африки и Европы. Согласно последним данным, именно Homo heidelbergensis Европы является прямым предком неандертальцев, а Homo heidelbergensis Африки, соответственно, предок сегодняшних людей. Также существует человек родезийский или Homo rhodesiensis, которого относят к таксону Homo heidelbergensis. Ученые предлагают отказаться от всех этих понятий и предлагают новую классификацию гоминидов эпохи среднего плейстоцена.

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Эволюционное дерево Homo bodoensis, Homo heidelbergensis и некоторые другие гоминины / Фото Evolutionary Anthropology: Issues News и Reviews

Новая классификация

Генетические исследования показывают, что окаменелости неандертальцев и гейдельбергских людей могут путать. Похожая путаница наблюдается и с классификацией Homo rhodesiensis. Окаменелости из Африки классифицировали как Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis, но точности по этому вопросу не было.

Чтобы разобраться с недоразумениями относительно классификации, ученые вводят новый таксон – Homo bodoensis. Этот новый отдельный вид обозначает нашего прямого раннего африканского предка. Соответственно, африканские окаменелости, которые ранее относили к Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis, теперь имеют новый статус.

Также европейских Homo heidelbergensis периода среднего плейстоцена теперь будут классифицировать как Homo neanderthalensis (неандерталец), чтобы показать общность черт. В то же время отмечается, что окаменелые кости среднего плейстоцена, которые происходят из Китая, имеют "совсем другое происхождение".