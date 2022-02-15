Антропологи нашли в Чили рыбака, который утонул 5000 лет назад: что он "рассказал" ученым

Ученые исследовали останки человека, обнаруженные в Северном Чили, и выяснили, что они принадлежали взрослому мужчине, который умер в возрасте 35-45 лет. С ним произошел несчастный случай, имевший место по меньшей мере пять тысяч лет назад.

В ходе обследования остатков был проведен микроскопический анализ того, что осталось из костного мозга, который показал, что найденный человек, похоже, утонул во время рыбалки в прибрежных морских водах.

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Исследование останков мужчины

Научная группа из Великобритании и Чили под руководством Джеймса Гофра из Саутгемптонского университета исследовала останки индивида, обнаруженные на прибрежной археологической памятке Копака-1 в Северном Чили. Этого человека, судя по радиоуглеродной датировке, похоронили около 5563-5025 лет назад.

Ученые предположили, что мужчина мог быть утопленником. Для проверки своей гипотезы они решили провести диатомовый анализ костного мозга, извлеченного из правой большеберцовой и левой плечевой кости.



Найденные останки мужчины проанализировали / Фото

На снимках, сделанных с помощью растрового электронного микроскопа, исследователи нашли экзогенные морские материалы, например, акритархи и яйца паразитов, что является диагностическим признаком утопления. Ученые предполагают, что, скорее всего, мужчина погиб во время несчастного случая на рыбалке, поскольку никаких свидетельств палеоцунами на этой памятке не было обнаружено. Найденные в костном мозге материалы свидетельствуют, что, очевидно, это произошло в прибрежной зоне.

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Что еще известно о погибшем

Палеоантропологическое исследование показало, что останки принадлежали взрослому мужчине ростом около 160 сантиметров. Его похоронили в положении лежа на боку, причем между его ногами археологи обнаружили кости младенца. Захоронение оказалось вторичным.

Так, некоторые кости этого индивида были смещены, а вместо нескольких отсутствующих шейных позвонков лежали раковины моллюсков. Анализ стабильных изотопов показал, что он питался преимущественно морепродуктами и растительной пищей. На момент смерти ему было от 35 до 45 лет.

На костях мужчины ученые обнаружили свидетельства нескольких патологий, включая дегенеративные поражения суставов и зубов , метаболический стресс и остеоартрит.

, метаболический стресс и остеоартрит. Мелкие отверстия в стенках глазниц (cribra orbitalia), по мнению исследователей, указывают на дефицит железа, который был вызван употреблением рыбы и мяса морских млекопитающих, зараженных ленточными червями Dyphillobothrium pacifficum.

Кроме того, ученые зафиксировали на теменной кости признаки черепно-мозговой травмы и свидетельства физической активности.

Антропологи считают, что мужчина был типичным прибрежным охотником-собирателем, который занимался многочисленными видами деятельности, в частности рыболовством. На костях и суставах они заметили характерные маркеры физической активности, связанной с греблей, использованием гарпуна и сбором моллюсков.