Существует ли двойник Земли – Антиземля

На многочисленных конспирологических сайтах и в социальных сетях периодически начинают тиражировать тему Антиземли. Это такое космическое тело, которое должно находиться, по мнению уверенных в этом людей, по другую сторону Солнца. Поэтому мы не можем заметить эту так называемую Антиземлю. Но есть ли в этих словах хоть какое-то зерно истины?

Если говорить более научной терминологией, то Антиземля – это гипотетический объект, который расположен в точке Лагранжа L3 системы Земля-Солнце. Этот объект движется синхронно с нашей планетой и находится в орбитальном резонансе с Землей 1:1. И сегодня человечеству известно, что такого объекта не существует.

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Откуда мы знаем, что по ту сторону Солнца нет двойника Земли

Современный уровень знаний позволяет нам уверенно утверждать, что никакой Антиземли не существует. Более того, по ту сторону Солнца на орбите Земли нет вообще ни одного крупного объекта.

Увидеть своими глазами – космические аппараты миссии Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO)

Траектория движения аппаратов миссии STEREO: смотреть видео онлайн

В рамках миссии STEREO NASA запустило два исследовательских аппарата. Один из них двигался "сзади" нашей планеты, а другой, соответственно, "впереди".

Аппараты могли наблюдать противоположную от Земли сторону орбиты длительное время.

Также в течение миссии зонды оказались на противоположной от Земли стороне орбиты. Именно там должна находиться гипотетическая Антиземля. Однако, как известно, космические станции ничего не обнаружили.

Гравитационное воздействие гипотетической Антиземли

Когда специалисты готовят космические аппараты к полету, то тщательно рассчитывают их будущие траектории.

Чтобы эти траектории были точными и космический аппарат попал туда, куда его направит человек, следует учитывать гравитации планет. При этом учитывается гравитация даже далеких планет.

Если бы Антиземля действительно существовала, то ее гравитация, не учтенная при планировании орбит космических аппаратов, не позволяла бы земным зондам совершать свои полеты с такой филигранной точностью, которую мы наблюдаем.

Более того, гравитация такой планеты влияла бы и на другие планеты. В частности, на Землю.

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Точки Лагранжа



Точки Лагранжа системы Земля-Солнце / Фото Wikipedia

Точки Лагранжа – это такие точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с малой массой может находиться неподвижно относительно этих двух массивных тел. Самыми стабильными являются точки L4 и L5.

В системе Земля-Солнце в этих точках зафиксировано наличие космической пыли, которая словно попал в гравитационную ловушку. Если бы Антиземля действительно существовала, то мы бы наблюдали идентичное скопления пыли в точках L4 и L5 системы Антиземля-Солнце.

Также следует заметить, что гипотетическая Антиземля должна находиться в точке Лагранжа L3 системы Земля-Солнце. Эта точка не является стабильной и объект, расположенный в ней, должен быстро покинуть ее в результате гравитационного воздействия других планет.

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Землю и окрестности могли наблюдать и космические аппараты, которые были отправлены в глубокий космос

Voyager-1 сделал так называемый "Семейный портрет Солнечной системы", на котором не было замечено никаких других планет, кроме известных.

Автоматическая межпланетная станция Cassini фотографировала Землю с орбиты вокруг Сатурна и тоже не заметила ничего странного.

Исследовательский аппарат New Gorizont тоже наблюдал за Землей, пока летел к Плутону.

Поэтому на основе информации, которую человечество накопило за долгие годы исследования космоса, можно уверенно сказать, что Антиземля не существует.