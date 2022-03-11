Об этом в отдельной публикации заявили представители компании на официальном сайте. Они осудили российское вторжение и объявили о решении прекратить поставки своих услуг агрессору.

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Что известно

Компания полностью прекратила поставки всех продуктов в Россию и Беларусь, а также остановила все операции по маркетингу и продажам.

Она разрабатывает не только антивирус, но другие программы.

Среди таких: VPN, блокировщик слежения, ускоритель работы компьютера, решения для работы с драйверами и заботы об исправности батареи ноутбука.

Мы шокированы агрессией России против Украины, где жизнь и средства к существованию невинных людей подвергаются серьезной угрозе и где все свободы подвержены удару. Мы немедленно отменили доступность всех наших продуктов из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах. [...] Наш бизнес, который ежегодно приносит около 2,5 миллиона долларов налога с продаж только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому приостановление нашего бизнеса в России и Беларуси правильно, поскольку мы осуждаем действия России в Украине,

– заявляют в компании.

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