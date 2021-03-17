Антимонопольные органы США обеспокоены планами Google об отказе от посторонних файлов Cookie в браузере Chrome. Группа из 15 генеральных прокуроров во главе с прокурором штата Техас вчера обновила свою жалобу на компанию, добавив к ней утверждение о стратегическом использовании браузера Chrome.

Новая жалоба связана с недавними обновлениями политики конфиденциальности браузера, которые могут не только защитить данные пользователя, но и якобы укрепить позиции ТехноГиганта на рынке. "Google пытается скрыть свои истинные намерения под предлогом приватности", – заявляют прокуроры.

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Что происходит вокруг иска

Американские прокуроры уверены, что Google использует возможности фирменного поисковика, видеосервиса YouTube и других своих проектов и ресурсов, чтобы подавить независимые рекламные платформы, заставив малый бизнес и СМИ использовать ее услуги. К этим инструментам относят и "песочницу конфиденциальности" Chrome.

В частности, в иске говорится, что новая схема Google состоит в том, чтобы заблокировать все возможности отслеживания действий пользователя в браузере Chrome для сторонних рекламодателей, не оставив альтернативы фирменной рекламной системе. В конце концов рекламодатели будут вынуждены пользоваться услугами Google.

На протяжении нескольких лет Google постепенно сокращала использование файлов Cookie в Chrome.

Теперь же она готовится вообще от них отказаться.

В компании заявили, что не будут создавать альтернативный способ отслеживания действий пользователей.

Однако органы регулирования в США уверены, что Google пытается скрыть свои истинные намерения, а "песочница конфиденциальности" станет центральным элементом таргетинга и сбора персональных данных.

Поисковый гигант утверждает, что эти обвинения базируются на неправильном понимании функций конфиденциальности Chrome, и настаивает, что нововведения приняты исключительно с целью сделать серфинг в сети более анонимным. Компания уверяет, что ее усилия одобрены специалистами в области интернет-безопасности, рекламодателями и конкурентами Google.