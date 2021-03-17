Антимонопольные органы США проверят отказ Google от файлов Cookie
Антимонопольные органы США обеспокоены планами Google об отказе от посторонних файлов Cookie в браузере Chrome. Группа из 15 генеральных прокуроров во главе с прокурором штата Техас вчера обновила свою жалобу на компанию, добавив к ней утверждение о стратегическом использовании браузера Chrome.
Источник:The Verge
Новая жалоба связана с недавними обновлениями политики конфиденциальности браузера, которые могут не только защитить данные пользователя, но и якобы укрепить позиции ТехноГиганта на рынке. "Google пытается скрыть свои истинные намерения под предлогом приватности", – заявляют прокуроры.
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Что происходит вокруг иска
Американские прокуроры уверены, что Google использует возможности фирменного поисковика, видеосервиса YouTube и других своих проектов и ресурсов, чтобы подавить независимые рекламные платформы, заставив малый бизнес и СМИ использовать ее услуги. К этим инструментам относят и "песочницу конфиденциальности" Chrome.
В частности, в иске говорится, что новая схема Google состоит в том, чтобы заблокировать все возможности отслеживания действий пользователя в браузере Chrome для сторонних рекламодателей, не оставив альтернативы фирменной рекламной системе. В конце концов рекламодатели будут вынуждены пользоваться услугами Google.
- На протяжении нескольких лет Google постепенно сокращала использование файлов Cookie в Chrome.
- Теперь же она готовится вообще от них отказаться.
- В компании заявили, что не будут создавать альтернативный способ отслеживания действий пользователей.
- Однако органы регулирования в США уверены, что Google пытается скрыть свои истинные намерения, а "песочница конфиденциальности" станет центральным элементом таргетинга и сбора персональных данных.
Поисковый гигант утверждает, что эти обвинения базируются на неправильном понимании функций конфиденциальности Chrome, и настаивает, что нововведения приняты исключительно с целью сделать серфинг в сети более анонимным. Компания уверяет, что ее усилия одобрены специалистами в области интернет-безопасности, рекламодателями и конкурентами Google.
Песочница конфиденциальности
От разработчиков Google приходилось неоднократно слышать словосочетание "Песочница конфиденциальности". Идея такой песочницы заключается в ограничении индивидуальных данных, предоставляемых сайтам. Это якобы поможет сохранить приемлемый уровень конфиденциальности пользователя.
В Google уже есть черновая версия алгоритма. Чтобы предотвратить получение цифрового отпечатка, компания собирается "выдавать" пользовательские данные порциями. Браузер Chrome позволит вебсайтам делать только определенное количество вызовов API – достаточное для внесения пользователя в любую группу, но при этом не выдавая его личность и сохраняя необходимый уровень анонимности.
Если сайт попытается превысить разрешенное количество запросов, браузер перестанет отвечать на его вызовы.
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