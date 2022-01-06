Как антиматерия реагирует на гравитацию

Антиматерия часто используется в различных научно-фантастических фильмах и книгах. Но в действительности человечество еще не научилось использовать этот ресурс.

Для того чтобы земная цивилизация смогла когда-то использовать антивещество в своих целях, нужно понимать ее свойства. Поэтому ученые постоянно исследуют антиматерию и ее характеристики, хотя и не имеют ее "на руках". К примеру, недавно ученые узнали, как антивещество реагирует на гравитацию.

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Разница между материей и антиматерией / Фото Science Notes

Подробнее об исследовании

Материя и антиматерия – это равнозначные частицы Вселенной. Их отличает только заряд: в антивеществе он будет всегда противоположным заряду "обычной" материи. Поэтому, когда "обычное" вещество и антивещество соприкасаются, происходит взаимная аннигиляция с выделением энергии.

Поэтому казалось бы, что вещество и антивещество эквивалентны. Однако всегда существовала загадка, которая называлась "барионная асимметрия": почему большинство веществ Вселенной – обычная материя, а не антиматерия? Почему количество не равнозначно?

Поэтому ученые решили исследовать, как материя и антиматерия реагируют на гравитацию. Ведь вполне возможно, что антивещество иначе взаимодействует с тяготением и это могло бы объяснить его отсутствие или чрезвычайно малое количество во Вселенной.

В рамках эксперимента исследователи с очень высокой точностью измерили отношение заряда к массе протона и антипротона. Это удалось сделать, разместив антипротоны и отрицательно заряженные ионы водорода в специальную ловушку (Ловушка Пеннинга). Поочередно подавая античастицы в ловушку, ученые измерили циклотронные частоты – циклические частоты вращения свободной заряженной частицы в однородном магнитном поле.

Эксперимент длился 18 месяцев и принес результат – материя и антиматерия одинаково взаимодействуют с гравитацией.