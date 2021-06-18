По данным пользователя, система пообещала восстановить интернет-соединение после того, как оборудование остынет. Он связался со службой поддержки Starlink, в которой ему сообщили, что тарелка действительно перестает работать, нагревшись до 50 градусов по Цельсию. А летом такого показателя очень легко достичь в солнечный день, тем более в жарких штатах вроде Аризоны.

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Как быстро охладить антенну Starlink

Находчивый пользователь начал поливать тарелку водой до тех пор, пока она не остыла к необходимым 40 градусам по Цельсию и не возобновила функциональность, но успех был временным – вскоре тарелка снова нагрелась и соединение прерывалось.



Оповещения о перегреве антенны / Фото arstechnica

Пользователю пришлось соорудить заграждение, чтобы тарелка находилась в тени. Пользователь даже подал заявку на получение необходимого в его штате разрешения на строительство радиовышки для тарелки, чтобы тепло, которое отражается от земли не нагревало антенну дополнительно.

В SpaceX заявляют, что Dishy McFlatface сертифицирована для работы при температуре окружения от -30 до +40 градусов по Цельсию. При этом сама тарелка вполне может нагреваться сильнее при работе.

Как сообщают пользователи Сети, это не единственный случай перегрева. Особенно важно, что тарелки часто используются в отдаленных местностях, где спутниковый интернет зачастую является единственным средством связи с внешним миром.

По мнению специалистов, несмотря на то, что оборудование Starlink имеет специальную конструкцию и использует особые материалы для рассеивания тепла, в некоторых случаях этого недостаточно. Не исключено, что SpaceX придется серьезно пересмотреть аппаратную составляющую перед началом массового развертывания.

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Другие сложности со Starlink

Это не единственная проблема спутникового интернета от SpaceX. Хотя по словам главы компании Илона Маска, интернет Starlink до конца года покроет "большую часть Земли", технические возможности системы допускают лишь ограниченное количество подключений в каждом регионе. В США компания подала заявку на разрешение для подключения 5 миллионов терминалов, пока же на подключение к Starlink существует очередь из 500 тысяч потенциальных пользователей.

По словам Маска, когда количество пользователей достигнет нескольких миллионов, могут возникнуть новые проблемы – особенно в густонаселенной городской и пригородной местности. Пока же система находится в состоянии бета-тестирования, провайдер предупреждает о возможных сбоях в работе даже без перегрева оборудования.