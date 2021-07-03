В Антарктиде появятся электрические вездеходы с нулевыми выбросами: фото
Источник:Venturi
Ученые, находящиеся в Антарктиде, до сих пор передвигаются на транспорте с двигателями внутреннего сгорания. Новый проект призван изменить это, чтобы сохранить экологию региона.
В 2009 году принц Монако Альбер II посетил Антарктиду. Его поразило, что по одному из самых чистых уголков мира люди передвигаются на транспорте с "грязными" ДВС. Он обратился в компанию Venturi и заказал разработку экологически чистого вездехода на электрической тяге.
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О вездеходе
Во время разработки создали две пробные модели, а финальная третья версия сейчас готовится к отправке в Антарктиду.
Проект электрического антарктического вездехода – не прихоть монарха, а насущная необходимость для ученых. Им важно собирать максимально чистые образцы снега, льда и воздуха, поэтому нередко исследователи предпочитают добираться до места пешком, а не ехать на снегоходах.
Антарктида крайне важна с точки зрения изучения изменений климата и в некоторых случаях буквально каждая молекула в пробе имеет значение, поэтому экологически чистый электротранспорт важен.
- Третья модель Venturi Antarctica может перевозить до 6 человек и перемещаться на расстояние до 50 километров.
- Это ограничение батареи, емкость которой составляет 52,6 кВт∙ч.
- Зарядка занимает от 2 до 18 часов в зависимости от зарядной станции.
- Машина предназначена для поездок вокруг базы, а не длительных автономных переходов.
- Все узлы и компоненты машины рассчитаны на работу при -60 градусах по Цельсию.
Сейчас транспорт проходит испытания, его подготовят к отправке в Антарктиду до декабря 2021 года. Стартовым местом работы для него станет бельгийская станция "Princess Elisabeth", которая является первым на этом континенте научным комплексом с нулевым выбросом.
Venturi Antarctica в работе: видео