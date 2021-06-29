В Антарктиде исчезло гигантское озеро: экологи назвали причину
Источник:Scripps Oceanography
Подо льдами Антарктиды еще недавно было большое озеро. Снимки со спутников Landsat 8 и ICESat-2 в районе шельфового ледника Амери показали, что практически вся его вода исчезла. Куда и почему – рассказали ученые.
От 600 до 750 миллионов кубических метров воды ушли прямо сквозь лед в океан. Для сравнения, озеро Синевир, что в Закарпатской области, имеет 4 миллиона кубических метра воды.
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Почему исчезла вода
- Как считают ученые, водные запасы озера десятилетиями формировались под поверхностью льда за счет талой воды.
- Затем в какой-то момент произошел гидроразрыв.
- Под большим весом водной массы, которая постоянно росла, лед стал проседать и трескаться, в результате чего вода начала сквозь трещины стремительно уходить в океан.
- Финалом этого природного катаклизма стал обвал верхнего слоя льда в кратер.
Спутниковые снимки до и после исчезновения воды / Фото Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego
Процесс "ухода" воды через лед толщиной около 1500 м – явление хоть и довольно редкое, но вполне понятное. Исчезновение огромного антарктического озера проливает дополнительный свет на процессы изменения климата, в результате которых тают и разрушаются шельфовые ледники, сбрасывая в Мировой океан гигантские объемы талой воды, тем самым повышая его уровень.
Собранная в ходе этих исследований информация поможет лучше понять эволюцию озер, находящихся глубоко под толщей арктического льда.