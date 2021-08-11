Старт ракеты состоялся в 1 час 01 минуту по киевскому времени (10 августа в 18:01 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс. Это уже второй запуск ракеты "Антарес" в течение 2021 года.

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Какое отношение Украина имеет к ракете "Антарес"

Дело в том, что подготовка и проверка перед запуском ракеты-носителя "Антарес" происходит при участии специалистов КБ "Южное", ГП "ПО ЮМЗ" и НПП "Хартрон-Аркос". В рамках контракта конструкторское бюро "Южное" в режиме реального времени осуществляло техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации.

КБ "Южное" сообщило, что украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности.

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя,

– говорится в сообщении.

Основные задачи миссии NG-16

доставка провизии и вещей для экипажа;

материалов для научных исследований;

вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза.

Интересные факты

Космический корабль Cygnus миссии NG-16 назвали в честь Эллисона Онидзуки , американского астронавта гавайского-японского происхождения, который погиб во время старта шаттла "Челленджер".

, американского астронавта гавайского-японского происхождения, который погиб во время старта шаттла "Челленджер". Корабль доставит на орбиту 3D-принтер, в котором используют материал, имитирующий лунный грунт, аппарат очистки воздуха от диоксида углерода на космических кораблях, а также монтажный кронштейн, который будет установлен на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа;

Cygnus также доставит на Международную космическую станцию ​​прототип полезной нагрузки, который работает в инфракрасном диапазоне (Prototype Infrared Payload (PIRPL), который разработало Агентство космического развития (Space Development Agency).

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