На момент написания этого материала сервис не открывается. Уведомление об ошибке рекомендует "зайти на RuTube позже".

Интересно Латвия требует от Rutube заблокировать трансляцию российских каналов, иначе заблокирует весь сервис

Что известно

Представители RuTube подтвердили, что сервис подвергся кибератаке, в результате которой он временно не работает.

Вслед за сайтами российских ведомств, которые в последние два месяца постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RuTube. Видеохостинг испытал мощную кибератаку. На этот момент зайти на платформу невозможно. Оперативная группа реагирования уже работает над восстановлением доступа к видеосервису. Сколько времени займет процесс восстановления, станет ясно в ближайшее время,

– написали администраторы.

Приблизительно через час после первого сообщения, в телеграм-канале появилось уточнение : "Специалисты локализовали инцидент, сейчас ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках возобновления видеосервиса сообщим в ближайшее время".

Кто стоит за этой атакой, неизвестно.

RuTube мог стать новой целью украинской IT-армии или хакеров Anonymous.

Пока ответственность за взлом видеосервиса никто на себя не брал.

Сама же компания заявляет о том, что "третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе".

Заявление очень интересно, учитывая, что видеоконтент и без того доступен для всех. А вот о личных данных (электронные почты, телефоны, платежные данные, геолокация и прочее) ни слова не сказали.

Anonymous сегодня, 9 мая, с помощью короткого видео сообщили об успешной атаке на российское телевидение. Поэтому можно предположить, что RuTube является их заслугой.

Хакеры взломали страницу телепрограммы и сменили названия всех телепрограмм. "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевидение и власть лгут. Нет войне", – говорится в сообщениях.

Напомним, сервис RuTube, принадлежащий российской компании "Газпром-Медиа", согласно планам российских властей должен стать альтернативой YouTube. За последние месяцы аудитория сервиса сильно выросла. Местные блогеры после блокировки Instagram боятся также внезапно потерять доступ к американскому видеохостингу и аудиторию, которую собирали годами, поэтому массово открывают резервные страницы на сервисе. Пользователи, в свою очередь, идут за ними. Опасения не безосновательны, ведь рашистские чиновники постоянно делают заявления по поводу необходимости санкций против Google.