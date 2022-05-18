Anonymous сообщили о взломе российского "Сбербанка"

Децентрализованная хакерская группа Anonymous, поддерживающая Украину с первых дней нападения, сообщила об успешной атаке на российский Сбербанк. О взломе банка хакеры сообщили в своем твиттере.

Публикация хакеров в твиттере быстро приобретает популярность. В комментариях ряд пользователей приветствуют группу с успешным взломом и поддерживают Украину.

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Anonymouse – это группировка активистов и хактивистов, члены которой, как считается, в подавляющем большинстве не знакомы друг с другом; происходят из разных стран и не имеют четкой внутренней структуры. Anonymous принимали на себя ответственность за ряд масштабных сетевых атак.

Хакеры не стали стоять в стороне от борьбы Украины против преступлений российских оккупантов и делают очень весомый вклад в борьбе против агрессора в киберпространстве.

Хакеры взламывают российские сервера и кладут российские правительственные вебсайты.

Успехи хакеров Anonymouse

Ранее Anonymous сломали Петербургский социальный коммерческий банк, который активно используют российские олигархи. Хакеры пообещали в ближайшее время опубликовать в открытый доступ около 800 гигабайтов данных из этого банка.

Также недавно хакеры обнародовали базу электронных писем российских ведомств. В частности, там 230 тысяч сообщений от российского минкульта.

Вечером 10 мая в твиттере появилось сообщение, из которого стало ясно, что хакерское объединение Anonymous, сломали российский видеохостинг RuTube.

Получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля. Хакеры показали кадры с камер видеонаблюдения. Им удалось сломать систему безопасности и понаблюдать за тем, что происходит в самом сердце врага. Они также подчеркнули, что даже толстые стены не помогут агрессору укрыться.

Также хакеры Anonymous обнародовали данные 120 тысяч российских военных, воюющих против Украины и прочее. Информация о них быстро разлетелась по сетям .

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