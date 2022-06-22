Анонсировали уникальный смартфон Duoqin F22 Pro: компактные размеры, физические кнопки и Android 12

В Китае анонсировали, пожалуй, один из самых уникальных смартфонов 2022 года. Откровенно необычный Duoqin F22 Pro сочетает компактность, механическую клавиатуру и Android 12 и напоминает старую добрую "трубку".

Следует сразу подчеркнуть, что сейчас это только анонс девайса. Фактически устройство на рынок еще не получилось и приобрести его невозможно. Также отсутствуют полные технические подробности устройства.

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В то же время, уже сейчас можно оценить необычный дизайн смартфона. Собственно, необычен он именно для смартфона образца 2022 года, ведь устройство напоминает обычный кнопочный телефон.

Если не знать, что гаджетом управляет операционная система Android 12, а экран сенсорный, то догадаться о разумности девайса очень трудно. Так что смартфон крайне легко перепутать с дешевым кнопочным телефоном.



Смартфон Duoqin F22 Pro / Фото IThome

Отметим, что операционная система полноценна – поддерживается все то, что есть в привычном нам полноэкранном смартфоне.

Еще одна изюминка – фронталка

Duoqin F22 Pro оснащен двумя камерами – основной и передней. Причем последняя находится в крайне необычном месте – в углу корпуса смартфона внизу. Выглядит так, будто камера встроена в кнопку.

Сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма выглядит великолепно без вырезов. Разрешение составляет 960х640 пикселей, частота обновления – 60 Гц.

Аппаратная начинка представлена чипсетом Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора равна 2150 мА*ч.

Когда получится и сколько обойдется Duoqin F22 Pro – пока не сообщается.

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К слову, на рынок смартфонов возвращается компания HTC. Бренд готовится представить новый флагманский смартфон HTC Viverse. Официальная дата презентации – 28 июня. Это будет первый флагман компании после HTC U12+.

Судя по официальному тизеру, аппарат будет исполнен в традиционном корпусе-моноблоке. Известно, что новинка будет оснащена 5G-модемом и получит функцию 15-ваттной беспроводной зарядки, но других технических подробностей о нем бренд не раскрывает.