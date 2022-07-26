Французская компания-оператор атомных электростанций EDF нашла решение в отключении некоторых энергоблоков. В частности, речь идет о реакторах, расположенных вдоль рек Рона и Гаронна. Поэтому волноваться из-за их вероятной поломки не стоит.
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Атомные станции в тяжелом положении
Повышение температуры воды и обмеление рек – не единственные климатические проблемы, с которыми сталкиваются атомные электростанции. В последние годы объекты по всей Северной Европе были вынуждены закрыться или снизить мощность, так как из-за таяния ледников повысился уровень воды в Мировом океане, а вода стала слишком теплой, чтобы безопасно охлаждать активные зоны реакторов. Кроме того, есть и другие неочевидные риски: например, участилось цветение водорослей и резко увеличились популяции медуз, которые могут засорить водопроводные трубы.
Проблема в том, что при проектировании и строительстве станций, многие из которых появились в 70-80-е годы, не учитывали угрозы, связанные с климатом.
По мнению экспертов, адаптация существующего парка станций может быть сложной, поэтому легче строить новые электростанции, устойчивые к климатическим угрозам, чем заниматься модернизацией старых.
Тем временем во Франции ожидают долгое лето. Хотя жара может пройти, низкий уровень воды может сохраняться, что приведет к сокращениям, продолжающимся неделями или месяцами. EDF недавно сообщила журналистам, что ожидает новых ограничений в ближайшие месяцы, поскольку уровень воды продолжает падать.