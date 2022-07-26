Французская компания-оператор атомных электростанций EDF нашла решение в отключении некоторых энергоблоков. В частности, речь идет о реакторах, расположенных вдоль рек Рона и Гаронна. Поэтому волноваться из-за их вероятной поломки не стоит.

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Атомные станции в тяжелом положении

Повышение температуры воды и обмеление рек – не единственные климатические проблемы, с которыми сталкиваются атомные электростанции. В последние годы объекты по всей Северной Европе были вынуждены закрыться или снизить мощность, так как из-за таяния ледников повысился уровень воды в Мировом океане, а вода стала слишком теплой, чтобы безопасно охлаждать активные зоны реакторов. Кроме того, есть и другие неочевидные риски: например, участилось цветение водорослей и резко увеличились популяции медуз, которые могут засорить водопроводные трубы.

Проблема в том, что при проектировании и строительстве станций, многие из которых появились в 70-80-е годы, не учитывали угрозы, связанные с климатом.

В 2021 году исследователи из Стэнфорда выяснили, что в 2010-х годах было в восемь раз больше отключений электроэнергии, связанных с потеплением, по сравнению с 1990-ми. В исследовании 2011 года, посвященном влиянию потепления на ядерные системы охлаждения, ученые спрогнозировали повышение температуры реки Роны на три градуса до 2050 года, что означает увеличение вероятности отключения во время периодов сильной жары.

По мнению экспертов, адаптация существующего парка станций может быть сложной, поэтому легче строить новые электростанции, устойчивые к климатическим угрозам, чем заниматься модернизацией старых.

Тем временем во Франции ожидают долгое лето. Хотя жара может пройти, низкий уровень воды может сохраняться, что приведет к сокращениям, продолжающимся неделями или месяцами. EDF недавно сообщила журналистам, что ожидает новых ограничений в ближайшие месяцы, поскольку уровень воды продолжает падать.