В Англии нашли древнее поселение, где собак приносили в жертву

Англия очень богата археологическими находками. Недавно этот статус только подтвердился, когда в графстве Чешир, Англия, нашли древнее поселение железной эры.

Археологические раскопки производились на фермерском поле в графстве Чешир, Англия. Там исследователи обнаружили древнее поселение и тысячи археологических артефактов, которые рассказывают нам о прошлом.

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Некоторые найденные в Поултоне артефакты / Фото

Что нашли археологи

Археологические раскопки позволили обнаружить целое поселение, датированное 800 годом до нашей эры. Дома имели круглую форму и были сооружены из земли и дерева, крыша была соломенной. Также исследователи обнаружили фрагментированные кости людей, разные обычные вещи и кости собак. Интересно, что остатки животного располагались в центре дома – это, по мнению ученых, свидетельствует именно о жертвоприношении в обмен на процветание.

Жители поселения были достаточно богатыми. Они использовали реку неподалеку, чтобы торговать с другими поселениями. В частности, торговали ценной солью. Также на месте раскопок были обнаружены многочисленные образцы керамики, формы для литья, каменные наковальни и украшенные резьбой рога оленей и изделия из них. Всего найдено около 5 тысяч артефактов: половина из них были расположены в доме предполагаемого вождя племени. Кстати, именно там и обнаружили зарытую в пол собаку, которую принесли в жертву.