Сегодня на улицах слишком часто можно видеть людей, которые гуляют, приклеив глаза к телефонам, почти не обращая внимания на окружающий мир. Сервис Digital Wellbeing компании Google готовится предложить уведомления "Heads Up", чтобы напомнить людям не пользоваться телефоном во время ходьбы.

Интересно Nintendo представила новую модель Switch Lite в синем цвете

Чем полезна функция

Активировав "Heads Up" в Digital Wellbeing, пользователь смартфона будет время от времени получать короткие сообщения с инструкциями типа "будь внимателен" или "подними голову". Однако, как утверждают в Google, не стоит полностью полагаться на новую функцию, которая "не заменяет внимательности к своему окружению".

Кроме этого, Digital Wellbeing помогает пользователям ограничить время, которое они проводят в некоторых приложениях, а также настроить функцию "Режим сна", чтобы меньше отвлекаться на телефон в вечернее время.

Digital Wellbeing попросит два разрешения для работы опции: расположение, которое не является обязательным, но будет полезным для определения вашего пребывания вне дома, и физическая активность, чтобы определить, когда вы начинаете активно двигаться.

После включения, если вы начнете ходить во время пользования телефоном, Digital Wellbeing направит извещение с рекомендацией спрятать телефон и сосредоточиться на своем окружении. Каждое извещение сочетается с шутливо связанными смайликами.

Будь осторожен,

Смотри вперед,

Сосредоточься,

Посмотри вверх,

Будь готов,

Берегись,

Смотри под ноги.



Изображения, которые будет отправлять система пользователям вместе с предупреждением / Фото Google