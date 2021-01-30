В сентябре 2019 года разработчики Google заявили, что планируют добавить в мобильный браузер Chrome удобный способ составления и отображения открытых страниц. Группы вкладок уже давно появились в десктопном приложении, а теперь компания сделала более удобным для пользователей и мобильный аналог Chrome для платформы Android.

Источник: 24 канал

Что изменят в мобильном Google Chrome

Вместо вертикально расположенного списка с отображением превью открытых страниц разработчики Google предложили новый интерфейс в виде сетки. При этом пользователи могут видеть больше страниц и их содержания без необходимости активно прокручивать список.

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Для закрытия страницы и ее удаления из сетки необходимо выполнить свайп влево или вправо. В том же меню есть и открытие новой вкладки. На большинстве смартфонов будет отображаться превью шести открытых страниц одновременно. Примечательно, что для доступа к вкладкам, открытым в режиме "Инкогнито", разработчики предусмотрели отдельный переключатель.

Другие полезные изменения

Кроме того, пользователи мобильной версии браузера теперь могут перемещать группы вкладок, перетаскивать одну страницу поверх другой и всевозможно организовывать открытые веб-страницы. Нововведение уже повяилось у большинства пользователей Android-смартфонов. При желании можно вернуться и к старому интерфейсу с помощью команды chrome://flags/#enable-tab-grid-layout и отключением соответствующего пункта в меню.