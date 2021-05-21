Зачем устанавливать приложения в обход Google Play

Причин здесь может быть несколько. Во-первых, некоторые игры или приложения могут быть недоступны в вашей стране. Зачем ждать, если можно скачать и установить уже сейчас? Также немало приложений сперва тестируются перед попаданием в Google Play.

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Во-вторых, отсутствие доступа к магазину Google. Такая проблема раньше была редкостью и касалась разве что китайских версий смартфонов. Google Play мог просто не открываться или не быть установлен. Сегодня же вопрос особенно актуален для владельцев устройств Huawei. И хоть AppGallery содержит почти все нужные приложения, может случиться так, что именно того экзотического приложения, которое вы ищете, там не будет.

В-третьих, просто общее нежелание пользоваться Google Play. Это касается в целом только техноблогеров. Иногда необходимо установить приложение просто чтобы протестировать его или проверить работу нового смартфона, но каждый раз регистрироваться желания нет.

Как установить приложение в обход Google Play

В целом есть несколько вариантов решения этой нетривиальной задачи:

ручная установка;

или сторонний магазин приложений.

Способ 1 – ручная установка

Этот вариант непростой, но благодаря ему можно установить apk-файл на Android-смартфон. Разберем пошагово, как это сделать правильно.

Поиск и установка

Существует множество неофициальных сайтов с базой файлов apk, но не все они безопасны. Важно использовать только проверенные ресурсы, иначе есть немалая вероятность подхватить вредоносный файл, который похитит ваши данные, или сразу деньги.

Один из проверенных ресурсов – APKmirror. Этот сайт принадлежит той же компании, что владеет западным информационным ресурсом Android Police. Все файлы перед публикацией на сайт проходят проверку на вирусы и цифровую подпись, и это организовано лучше, чем на самом Google Play.

После открытия страницы, нужно выбрать нужную программу из списка или указать ее в поиске в правом верхнем углу. В результатах поиска будут показаны все возможные версии приложений. Это удобно, если у вас старый смартфон, которому не доступны последние версии Android и, как следствие, обновленные приложения.

Нажимаем на кнопку See available apks, далее на нужную версию файла и, наконец, на кнопку Download apk. После этого начнется загрузка файла.



APKmirror удобный и не очень быстрый способ / скриншоты 24 канал

Важно. Пусть обилие рекламных баннеров вас не пугает – людям же нужно с чего-то зарабатывать и реклама в магазине – это один из тех вариантов, который делает ресурс бесплатным для пользователей.

Установка загруженного файла

Чтобы найти загруженный файл, необходимо открыть шторку уведомлений или зайти в раздел "Загрузка" вашего браузера. Также можно открыть одноименное приложение прямо на смартфоне, оно показывает все недавно загруженные файлы.

Нажимаем на файл, и система безопасности сообщит, что для установки APK необходимо предоставить права на установку приложений из неизвестных источников:

нажимаем " Настройки ";

"; переключаем тумблер;

возвращаемся обратно.

Если вы все сделали правильно, смартфон предложит установить приложение. После установки можем открыть приложение.

Процесс очень прост, но все равно занимает некоторое время, по сравнению со стандартной установкой через магазин Google. Поэтому можно воспользоваться вторым вариантом.

Способ 2 – сторонний магазин приложений

В случае со смартфонами Huawei, компания предлагает свой магазин приложений AppGallery. Там есть подавляющее большинство всех необходимых для работы смартфона программ и не только. Однако существуют другие варианты, которые предлагают похожие возможности с загрузкой приложений с сайта APKmirror только со значительно более быстрой установкой.

Одним из таких сервисов является APKPure. Здесь можно пойти несколькими путями – загрузить любой из доступных apk и установить, как описано в Способе 1, или установить магазин сервису.



APKpure – удобный магазин приложений, однако здесь есть не все / Фото APKpure

После загрузки apk-магазина и установки, вы получаете отдельное приложение, основным преимуществом которого является отсутствие необходимости авторизации. Принцип примерно тот же, что в магазине Google Play или при ручной установке:

загрузили apk;

установили;

радуемся приложению.

Но стоит учесть, что в магазине есть далеко не все файлы, поэтому иногда придется обращаться и к Способу 1, чтобы установить бета-версию приложения, его старшую сборку или приложение, которое недоступно в вашем регионе.

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В завершение дадим ключевой совет. Какой бы из вариантов вы ни использовали, стоит прежде всего придерживаться базовых правил безопасности. Не загружайте приложение, о котором вы не знаете из неизвестных вам источников. Перед загрузкой и установкой внимательно прочитайте информацию о приложении и убедитесь, действительно ли оно вам нужно. Ведь загружая приложения из неизвестных источников, вы должны осознавать и принимать все риски.