Android-приложения в Windows 11: энтузиаст установил магазин Google Play в новую операционку

Microsoft выпустила свою новую операционную систему Windows 11, однако обещанной возможности устанавливать android-приложения наряду с обычными программами пользователи так и не получили, эту функцию пообещали добавить в следующем году. Компания уже начала тестировать работу этих приложений только ограниченных магазином Amazon, однако энтузиасту удалось установить полноценный магазин от Google.

Android-приложения в Windows 11 не для всех

Тестирование новой функции ограничено программой тестирования Insider от Microsoft. На этапе тестирования участники программы предварительной оценки Windows могут найти в Microsoft Store 50 Android-приложений вместе со ссылками для их загрузки из магазина Amazon Appstore.

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Однако такой ход событий не оставил энтузиаста под ником ADeltaX довольным, поэтому он направил все свое мастерство и все же смог установить сервисы Google Play и магазин Play Маркет в новой операционной системе Windows 11.

Как работает Google Play на Android

Неожиданно хорошо! Оказалось, что можно запустить практически любое мобильное приложение для Android, доступное в официальном магазине Google, на своем компьютере.

Разработчик подробно описал метод установки Play Маркет на Windows 11, однако должны отметить, что пользоваться этим методом неопытным пользователям не стоит, поскольку есть вероятность "все сломать" и тогда компьютер вообще не сможет нормально запускаться или работать.

Когда можно будет запускать Android-приложения на Windows 11 официально

Что касается официального тестирования, то сейчас Microsoft совместно с Amazon работают над расширением списка доступных приложений.

Мы сотрудничали с Amazon и разработчиками приложений, чтобы подготовить 50 приложений для инсайдеров Windows для тестирования и проверки совместимости на оборудовании различных конфигураций. В ближайшие месяцы мы будем выпускать новые приложения через обновления программы предварительной оценки Windows,

– говорится в сообщении Microsoft.

Когда подсистема WSA станет доступна всем пользователям ОС Windows 11, не уточняется. Ранее в Micrososft отмечали, что запуск функции запланирован на первое начало 2022 года.