Google, по утверждениям самой компании, стремится повысить конфиденциальность пользователей ее системы. Поэтому и вносит изменения в свою текущую политику. Компания сузит список приложений, которые смогут использовать разрешение QUERY_ALL_PACKAGES, который дает возможность видеть, какие приложения установлены на устройстве.

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Будут исключения

Изначально предполагалось, что требование вступит в силу ранее, но оно было отложено в связи с COVID-19.

Google Play рассматривает перечень установленных приложений, запрошенных с устройства пользователя, как личную и конфиденциальную информацию, поэтому запрос разрешается только в том случае, если основные функции или цели вашей программы, с которыми сталкивается пользователь, требуют доступа к списку установленных приложений на устройстве пользователя,

– сообщила компания.

Среди такого ПО – антивирусы, файловые менеджеры и браузеры. Но даже их заставят обосновать, зачем приложению нужен доступ к списку ПО — это должно быть напрямую связано с основной целью или основными возможностями, которые предоставляет приложение.

Между тем для специализированных банковских программ и цифровых кошельков в целях безопасности будут предоставляться временные исключения, чтобы они могли видеть установленное ПО.

Новые правила вступят в силу 5 мая 2021 года.