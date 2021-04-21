Как работает функция разгрузки приложений на iPhone

Алгоритмы высчитывают, сколько времени прошло с момента последнего запуска, и если понимают, что прошло достаточно много, то выгружают приложение. Под разгрузкой подразумевается отправка самого приложения в облако при сохранении на устройстве всех накопленных данных.

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На самом деле функция очень полезна, но есть одна поправка: иногда данные приложений занимают больше места, чем само приложение. Именно эту болезненную проблему Google планирует исправить.

Как будет работать разгрузка приложений на Android

Функция разгрузки приложений, которая появится в Android 12, позволит выгружать не только неиспользуемые приложения, но и данные, которые они накопили. Вероятно, что Google не будет хранить приложения и данные в облаке пока пользователь не решит восстановить их, а просто будет удалять их через какое-то время. Что пока известно, так это то, что в открытом исходном коде Android говорится о "глубоком сне временных данных".

Следует отметить, что удалять файлы кэша и другие важные сведения Android вряд ли будет. Тогда пользователям самим будет проще удалить приложение со всей накопленной информацией. Но иногда даже временные данные занимают достаточно много места, и способность алгоритмов Android эффективно удалять их из памяти устройства существенно скажется на ее экономии.

Другие полезные возможности функции разгрузки

Полезная функция разгрузки сможет отозвать у загруженных приложений разрешения, которые им ранее предоставил пользователь. В этом есть смысл из соображений безопасности, поскольку за время простоя политика конфиденциальности приложения может измениться, а пользователь, который с ним не взаимодействовал, мог об этом и не знать. Так что лучше просто запросить все разрешения повторно.

Еще одной особенностью разгрузки на Android будет то, что приложения будут удаляться с рабочего стола. Вместе с тем они будут появляться в специальном разделе настроек. При необходимости пользователь сможет перейти в этот раздел и восстановить загруженные приложения, чтобы начать пользоваться ими снова.