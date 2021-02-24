Android получит новые функции: повезет даже старым версиям операционной системы 17:13 - Читати новину українською Android / XDA Developers Google анонсировала обновление операционной системы Android, которое предложит ряд удобных и полезных функций. Его распространят вне глобального цикла обновления ОС, поэтому испытать новые возможности смогут даже пользователи устройств под управлением предыдущих версий Android. Источник: XDA Developers Развертывание новых возможностей мобильной операционной системы будет происходить в ближайшие недели. Интересно В марте Microsoft добавит в Word поддержку прогнозирования текста Новые возможности в Android Обновление введет новый инструмент проверки паролей, добавит функцию отложенной отправки сообщений, а также расширит возможности приложений TalkBack, Google Maps, Google Assistant и Android Auto. Функция проверки паролей будет доступна на всей устройствах, работающих под управлением Android 9 и выше. Она предупредит пользователей об использовании паролей, которые были скомпрометированы разнообразными утечками. Функция интегрирована с автозаполнением Google, во время использования данные будут проверяться. Инструмент для проверки паролей / анимация Google Станет доступна и функция планирования отправки сообщений. Для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо после ввода сообщения нажать и удерживать кнопку отправки, чтобы выбрать дату и время отправки. Для работы функции необходима последняя версия приложения Android Messages. Планирование отправки сообщений в Android / Фото Google Приложение TalkBack, которое помогает пользователям с проблемами зрения управлять устройством с помощью жестов и голоса, получит массу новых жестов, расширяющих возможности взаимодействия со смартфоном. Теперь пользователи могут добавлять или удалять параметры из меню TalkBack, чтобы настроить интерфейс в соответствии со своими потребностями. Кроме того, в клавиатуре Брайля появилась поддержка арабского и испанского языков. По словам Google, эта возможность будет доступна лишь владельцам смартфонов Pixel и Samsung Galaxy с оболочкой One UI 3.

Кроме того, обновление добавит разнообразные улучшения в приложения Google Maps, Google Assistant и Android Auto. Карты получили темный режим, его можно будет установить по умолчанию. Google Assistant теперь можно будет использовать, когда смартфон заблокирован или если он далеко от пользователя. Android Auto теперь позволяет использовать собственные обои и включает в себя голосовые игры, которые можно запускать с помощью голосовой команды. На главном экране появились ярлыки для быстрого доступа к контактам и Google Assistant. В автомобилях с широкоформатными дисплеями можно будет воспользоваться функцией разделения экрана, что позволит вывести на него Google Maps и средства управления мультимедиа одновременно. Новые возможности Android Auto будут доступны на всех устройствах, работающих на Android 6 или более новых версий. Приложение Google Maps получило темный режим / Фото Google Читайте 24 канал в Google News

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter