Google представила 6 новых функций Android: пользователи получат их уже этим летом

Компания Google продолжает работать над совершенствованием своей операционной системы для смартфонов и планшетов. Этим летом владельцы 3 миллиардов активных гаджетов на Android получат шесть важных обновлений, которые защищают от внешних угроз или упрощают жизнь тем или иным способом.

Предупреждения о землетрясениях

С прошлого года команда Google работает над крупнейшей в мире системой "распознавания" землетрясений. Люди, живущие в проблемных регионах, будут получать предупреждение за несколько секунд до начала землетрясения. Это даст немного больше времени на поиск безопасного места и потенциально спасет сотни жизней.

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Недавно система была запущена в Новой Зеландии и Греции, теперь она доступна в других странах, в частности:

Турция;

Филиппины;

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Туркменистанистан;

и Узбекистан.

Приоритетными являются страны с высокой степенью сейсмоопасности. В 2021 году действие системы будет расширено и на другие страны.

Маркировка важных посланий в приложении "Сообщения"

Для того чтобы не потерять актуальную информацию в приложении "Сообщения", можно будет отмечать важнейшие послания звездочкой. Позже для поиска не понадобится листать ленту – достаточно выбрать раздел избранных сообщений. Широкое введение функции начнется в ближайшие недели.

Функция маркировки важных сообщений: смотрите видео

Подбор оптимального емодзи для диалога

После написания сообщения релевантные емодзи-подсказки будут автоматически появляться над клавиатурой. Это поможет подобрать идеальную комбинацию, которая соответствует настроению. "Контекстные" емодзи уже доступны в бета-версии Gboard, а все пользователи Android 6 и выше получат их до конца лета, правда – только для текстов на английском, испанском и португальском языках.

Улучшенный ввод паролей и распознавания взглядов в приложении Voice Access

Для тех, у кого возникают проблемы с вводом данных с помощью сенсорного дисплея, приложение Voice Access является оптимальным выбором, позволяя вводить команды с помощью голоса.

Бета-версия системы распознавания взглядов активирует Voice Access только в случае, если пользователь смотрит на экран. Можно переключаться с реальной беседы с друзьями и знакомыми на использование телефона без лишних движений.

Улучшенная и система ввода паролей с помощью Voice Access. Когда приложение познает поле ввода, оно позволит вносить буквы, числа и символы. Например, можно указать, какую букву сделать "большой" или сказать "знак доллара", чтобы ввести символ $.

Кроме того, отдельной функцией будет реализован доступ к большему количеству приложений с помощью голосовых команд.

Доступ к программам через Google Assistant: смотрите видео

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Возможность настройки Android Auto и новые функции

Теперь можно настроить экран лаунчер непосредственно со смартфона и вручную установить темный режим. Также стало легче просматривать контент в вкладках медиаприложений, добавились и другие функции.

Дополнительно в Android Auto появились приложения для поиска зарядки электромобиля, парковки и навигации, с экрана лаунчер можно получить прямой доступ к мессенджерам вроде WhatsApp или "Google Сообщения". Все это доступно глобально для смартфонов с Android 6 и выше при подключении к общему автомобилю.