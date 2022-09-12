Шанс получить от Google ее первый смартфон с гибким экраном есть уже на ближайшей презентации. Компания назначила ее на начало октября и собирается показать смартфоны Pixel 7 и 7 Pro на новом поколении чипа Tensor, первые умные часы Pixel Watch и наушники Pixel Buds.

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Что узнали о вероятном гибком Pixel

В Twitter разработчик Куба Войцеховский поделился скриншотами кода, касающегося развернутого и сложенного состояний устройства под названием "Феликс".

В нем также упоминаются камеры, используемые устройством, которые могут включать 64-мегапиксельный основной датчик Sony IMX787 и 10,8-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5K3J1 на задней панели.

Samsung S5K3J1 на задней панели. Устройство также может получить 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX355 (тот же, который используется в Pixel 6а) внутри и еще один Samsung S5K3J1 спереди.

Судя по имеющимся данным, это гаджет, который будет раскладываться как книга (аналогично Samsung Galaxy Fold, а не Flip).

(аналогично Samsung Galaxy Fold, а не Flip). Понятно, что из кода операционной системы никаких данных о дизайне получить невозможно.

Вместе с тем Войцеховский также заметил упоминания о планшете Pro-версии. Впервые о новых планшетах от Google мы услышали в мае 2022 года, когда компания вдруг решила раскрыть почти все свои будущие новинки на конференции I/O, задолго до старта продаж. Однако тогда производитель не уточнял, что версий будет как минимум две. К сожалению, код не раскрывает никаких характеристик возможной новинки, кроме того, что оба устройства будут использовать различные задние камеры.

Сам планшет должен выйти не раньше 2023 года, поэтому, скорее всего, на октябрьской презентации о нем не упомянут.