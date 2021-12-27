Android 13 принесет долгожданную возможность: первые подробности об операционной системе

Двенадцатая версия Android вышла в октябре и еще не успела распространиться по смартфонам пользователей, однако компания Google уже работает над ее преемницей – Android 13. В сети раскрыли первые подробности о ней.

Как пишет источник, Android 13 тестируется под кодовым именем Tiramisu. До релиза еще далеко, но уже сейчас можно узнать о том, какие новшества появятся в этом апдейте.

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Новые функции Android

Прежде всего стоит упомянуть о долгожданной возможности настройки языка для отдельных приложений . Сейчас перевод в программах автоматически подстраивается под язык, который выбрал пользователь для всей операционной системы. Если же в списке доступных локализаций нет соответствующей, программа отображается на английском. Некоторые разработчики предлагают свое решение и позволяют выбирать язык в настройках, однако таких пока единицы. Теперь эту возможность встроят в сам Android: можно будет, например, установить украинский язык операционной системы, а для отдельных приложений выбрать английский, если так удобнее.

. Сейчас перевод в программах автоматически подстраивается под язык, который выбрал пользователь для всей операционной системы. Если же в списке доступных локализаций нет соответствующей, программа отображается на английском. Некоторые разработчики предлагают свое решение и позволяют выбирать язык в настройках, однако таких пока единицы. Теперь эту возможность встроят в сам Android: можно будет, например, установить украинский язык операционной системы, а для отдельных приложений выбрать английский, если так удобнее. Обновления также ждут пуш-уведомления . Сейчас всем приложениям разрешено отправлять пользователям оповещения по стандартным настройкам. Однако начиная с 13 версии такая возможность будет отключена. Каждое приложение будет запрашивать разрешение при первом запуске.

. Сейчас всем приложениям разрешено отправлять пользователям оповещения по стандартным настройкам. Однако начиная с 13 версии такая возможность будет отключена. Каждое приложение будет запрашивать разрешение при первом запуске. В Android 13 реализуют новый механизм управления энергопотреблением TARE (the Android Resource Economy). Каждому приложению будет присвоен ранг, и от него будет зависеть, сколько энергии он сможет потреблять от аккумулятора. Приложения, которые не выполняют ничего полезного, почти не смогут тратить заряд.

(the Android Resource Economy). Каждому приложению будет присвоен ранг, и от него будет зависеть, сколько энергии он сможет потреблять от аккумулятора. Приложения, которые не выполняют ничего полезного, почти не смогут тратить заряд. Что касается дизайнерских новшеств, то появились настройки для отображения часов и даты на экране блокировки — в два ряда или в один ряд.

Когда будет анонсирована новая операционная система пока неизвестно. Скорее всего это будет весной 2022 года, а релиз традиционно стоит ждать осенью.

, Android 12 компания официально представила в октябре 2021 года. В эту версию внесли значительные изменения в интерфейс и виджеты и, конечно же, добавили ряд новых функций. Сейчас производители смартфонов готовятся к обновлению своих устройств.