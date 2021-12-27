Как пишет источник, Android 13 тестируется под кодовым именем Tiramisu. До релиза еще далеко, но уже сейчас можно узнать о том, какие новшества появятся в этом апдейте.
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Новые функции Android
- Прежде всего стоит упомянуть о долгожданной возможности настройки языка для отдельных приложений. Сейчас перевод в программах автоматически подстраивается под язык, который выбрал пользователь для всей операционной системы. Если же в списке доступных локализаций нет соответствующей, программа отображается на английском. Некоторые разработчики предлагают свое решение и позволяют выбирать язык в настройках, однако таких пока единицы. Теперь эту возможность встроят в сам Android: можно будет, например, установить украинский язык операционной системы, а для отдельных приложений выбрать английский, если так удобнее.
- Обновления также ждут пуш-уведомления. Сейчас всем приложениям разрешено отправлять пользователям оповещения по стандартным настройкам. Однако начиная с 13 версии такая возможность будет отключена. Каждое приложение будет запрашивать разрешение при первом запуске.
- В Android 13 реализуют новый механизм управления энергопотреблением TARE (the Android Resource Economy). Каждому приложению будет присвоен ранг, и от него будет зависеть, сколько энергии он сможет потреблять от аккумулятора. Приложения, которые не выполняют ничего полезного, почти не смогут тратить заряд.
- Что касается дизайнерских новшеств, то появились настройки для отображения часов и даты на экране блокировки — в два ряда или в один ряд.
Когда будет анонсирована новая операционная система пока неизвестно. Скорее всего это будет весной 2022 года, а релиз традиционно стоит ждать осенью.