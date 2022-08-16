Google выпускает Android 13 для смартфонов Pixel: что нового в операционной системе

Компания Google выпустила релизную версию Android 13 для смартфонов Pixel. Как и предыдущие бетаверсии, эта вышла на месяц раньше обычного. Рассказываем, что в ней нового.

Заметных обновлений в этот раз немного. В общем, Android 13 выглядит обычным дополнением предыдущей версии операционной системы.

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Новое в Android 13

Обновления уже получили Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Другие производители получат доступ позже в течение года.

Визуальные изменения включают возможность добавить затмение обоев и темную тему в ночной режим.

и темную тему в ночной режим. Появилась возможность настраивать значки сторонних приложений в соответствии с фоновым рисунком главного экрана. В предыдущей версии это не работало для всех программ.



Настройки иконок в Android 13 / Фото Google

Кроме того, обновлен медиаплеер. Теперь он показывает обложку альбома в уведомлении и обновляет дизайн элементов управления.



Медиаплеер в новом Android 13 / Фото Google

Говоря об аудио, Android 13 поддерживает Bluetooth Low Energy (LE) Audio . Bluetooth SIG представила спецификацию в прошлом месяце, заявив, что она обеспечивает лучшее качество аудио, в том числе на больших расстояниях, чем Bluetooth 5.2 и другие формы Bluetooth Classic, и в то же время более энергоэффективна. Технология также позволяет устройству транслировать контент на несколько других устройств.

. Bluetooth SIG представила спецификацию в прошлом месяце, заявив, что она обеспечивает лучшее качество аудио, в том числе на больших расстояниях, чем Bluetooth 5.2 и другие формы Bluetooth Classic, и в то же время более энергоэффективна. Технология также позволяет устройству транслировать контент на несколько других устройств. Также Google добавил поддержку пространственного звука для наушников, использующих отслеживание головы.

для наушников, использующих отслеживание головы. Присутствуют также новые функции безопасности . Появилось новое разрешение для только что загруженных приложений, регулирующее возможность отправки сообщений и конфиденциальных данных буфера обмена, таких как адреса электронной почты и учетные данные для входа. По словам Google, он автоматически удалит эти элементы из буфера обмена через "определенный промежуток времени".

. Появилось новое разрешение для только что загруженных приложений, регулирующее возможность отправки сообщений и конфиденциальных данных буфера обмена, таких как адреса электронной почты и учетные данные для входа. По словам Google, он автоматически удалит эти элементы из буфера обмена через "определенный промежуток времени". Android 13 теперь будет запрашивать разрешение на отправку уведомлений.

Компания также работает над улучшением интеграции приборов и программного обеспечения в единую экосистему. Новые функции позволят пользователям передавать сообщения и контент из приложений, в частности, Google Messages, непосредственно на Chromebook, подобно iMessage на Mac.

Другие функции Android 13 включают возможность устанавливать языки для каждого приложения, улучшенную многозадачность на устройствах с большим экраном с поддержкой перетаскивания для многозадачности и лучшее игнорирование ладони при использовании стилусов.