Заметных обновлений в этот раз немного. В общем, Android 13 выглядит обычным дополнением предыдущей версии операционной системы.
Ранее Первая версия Android 13 уже доступна для загрузки: что нового
Новое в Android 13
Обновления уже получили Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Другие производители получат доступ позже в течение года.
- Визуальные изменения включают возможность добавить затмение обоев и темную тему в ночной режим.
- Появилась возможность настраивать значки сторонних приложений в соответствии с фоновым рисунком главного экрана. В предыдущей версии это не работало для всех программ.
Настройки иконок в Android 13 / Фото Google
- Кроме того, обновлен медиаплеер. Теперь он показывает обложку альбома в уведомлении и обновляет дизайн элементов управления.
Медиаплеер в новом Android 13 / Фото Google
- Говоря об аудио, Android 13 поддерживает Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Bluetooth SIG представила спецификацию в прошлом месяце, заявив, что она обеспечивает лучшее качество аудио, в том числе на больших расстояниях, чем Bluetooth 5.2 и другие формы Bluetooth Classic, и в то же время более энергоэффективна. Технология также позволяет устройству транслировать контент на несколько других устройств.
- Также Google добавил поддержку пространственного звука для наушников, использующих отслеживание головы.
- Присутствуют также новые функции безопасности. Появилось новое разрешение для только что загруженных приложений, регулирующее возможность отправки сообщений и конфиденциальных данных буфера обмена, таких как адреса электронной почты и учетные данные для входа. По словам Google, он автоматически удалит эти элементы из буфера обмена через "определенный промежуток времени".
- Android 13 теперь будет запрашивать разрешение на отправку уведомлений.
Компания также работает над улучшением интеграции приборов и программного обеспечения в единую экосистему. Новые функции позволят пользователям передавать сообщения и контент из приложений, в частности, Google Messages, непосредственно на Chromebook, подобно iMessage на Mac.
Другие функции Android 13 включают возможность устанавливать языки для каждого приложения, улучшенную многозадачность на устройствах с большим экраном с поддержкой перетаскивания для многозадачности и лучшее игнорирование ладони при использовании стилусов.