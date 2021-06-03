Android 12 упростит передачу файлов между владельцами смартфонов

Иногда пользователю смартфона бывает трудно поделиться ссылкой, фото или другим контентом удобным ему способом. Нажимая кнопку "Поделиться" в разных приложениях, он получает разный результат и различные наборы доступных программ. Google намерена изменить опыт пользователей и облегчить им жизнь.

Пока для использования универсального списка для всех приложений можно было установить по умолчанию сторонние разработки, вроде Sharedr, вместо стоковой версии Android. В новой ОС такой возможности не будет.

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Как у Android 12 изменится интерфейс отправки файлов

По данным портала XDA Developers, разработчик Sharedr отправил "багрепорт", отметив, что пользователи больше не могут сделать выбор между его программой и Android Sharesheet. На это в Google заявили, что это не баг, и сторонние программы, которые заменят собственное диалоговое меню ОС, отныне будет значительно сложнее использовать.



Меню отправки файлов в Android 12 изменится / Фото engadget

Возможность выбрать стороннюю программу у пользователя сохранится и в Android 12, но установить ее по умолчанию для всех приложений не получится. Каждый раз, вызывая окно "Поделиться", необходимо будет выбирать между списком Google и сторонним решением, что добавляет как минимум одно лишнее действие.

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Пока неизвестно, сохранится ли возможность создавать окна с собственным кастомизированным набором программ для обмена в крупных компаниях.