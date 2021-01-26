В 2020 году разработчики из Google собирались добавить в Android 11 поддержку выполнения различных команд с помощью постукивания по тыльной стороне устройства. Однако функция так и не была реализована. Теперь источники говорят о том, что инструмент будет работать в Android 12.

Источник: Phonearena.

Запуск Android 12 должен состояться в этом году. Согласно данным, поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу в Android 11 разрабатывалась под кодовым названием Columbus.

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Чем интересна новая функция

Предполагалось, что пользователю будет достаточно дважды слегка стукнуть по тыльной стороне корпуса устройства, чтобы выполнить какое-либо действие, которое заранее определяется в настройках. По умолчанию это была активация голосового ассистента Google Assistant, но при необходимости можно задать любую другую команду, например, запуск камеры, остановку будильника, воспроизведение и остановка видео, отключение звука.

По каким-то причинам к моменту запуска Android 11 разработчики решили отказаться от использования инструмента Columbus.

В Android 12 все аналогично, как сообщает источник: с помощью постукивания по корпусу устройства можно будет активировать Google Assistant, делать снимки экрана, останавливать и возобновлять воспроизведение медиаконтента, открывать панель уведомлений, открывать список недавно используемых приложений. При необходимости функцию можно отключить в настройках устройства.

Пока Google не выпустила ни одной бета-версии Android 12. Это означает, что к моменту запуска ОС инструмент активации функций с помощью постукивания по корпусу могут изменить или же вовсе удалить из системы.