В Android 12 обнаружили функцию, которой еще не было в Android-смартфонах. Речь идет об изменениях в работе акселерометра, который отвечает за изменение ориентации интерфейса на экране смартфона.

Акселерометром сегодня никого не удивишь. Функция есть во всех современных устройствах, однако в некоторых случаях она оказывается крайне неудобной. При изменении положения тела, когда вы ложитесь в кровать, интерфейс устройства переходит в горизонтальный режим, если функция автоповорота включена.

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Какое решение предлагает Google

Разработчики решили позаботиться о таких случаях. Чтобы упростить опыт использования при таком сценарии, в Android 9 Pie компания Google добавила в интерфейс системы специальную кнопку для изменения ориентации экрана вручную, если функция автоповорота включена.

Теперь же компания решила пойти дальше и сделать функцию автоповорота, которая работает через определение положения пользователя с помощью фронтальной камеры. То есть камера будет анализировать не данные с акселерометра, а изображения с камеры. Таким образом, ориентация экрана подстроится под положение вашей головы, в какую бы сторону она ни была повернута.

Как отмечает 9to5Google, информация с фронтальной камеры не передается на удаленные серверы, а обрабатывается непосредственно на самом устройстве.

Функция была обнаружена специалистами портала при изучении кода Android 12.