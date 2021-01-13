Многие пользователи смартфонов периодически сталкиваются с проблемой нехватки памяти. Похоже, в Google решили бороться с этой проблемой и добавили в одной из будущих сборок Android 12 функцию, которая сможет сжимать неиспользуемые приложения.

Во время изучения кода одной из сборок для разработчиков Android Open Source Project, которая должна выйти в феврале 2021 года, разработчики из XDA нашли упоминание необычного системного процесса "hibernation service". Информация об этом опубликована на сайте xda-developers.

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Что известно

Пока точно не известно, как она будет работать и какие типы приложений будет сжимать. Однако предполагают, что операционная система в автоматическом режиме будет определять, какие программы редко используются. После этого будет сжимать их рабочие данные, а также кэш, образованный во время работы.

В коде Android 12 обнаружена функция сжатия приложений / Фото XDA

Также предполагают, что пользователи смогут и вручную переводить приложения в такой "спящий режим".

Стоит учесть, что данная функция может и не дойти до финального релиза Android 12.

Размеры приложений растут из года в год и возможность получить свободное место во встроенном хранилище еще одним способом — это отличная новость. Особенно если учесть, что в бюджетном сегменте, как и раньше выпускаются смартфоны с 32 гигабайтами встроенной памяти.