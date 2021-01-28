Сейчас пользователи Android могут выбрать между темным и светлым режимами оформления – для более радикальных изменений в дизайне нужна посторонняя оболочка. Вскоре, по данным инсайдеров, ситуация изменится – чтобы расширить возможности кастомизации ОС, компания Google заметно переделает схему оформления стоковой версии Android 12.

Источник: 9to5Google

Если верить недавнему отчету портала 9to5Google, в Android 12 появится новая схема оформления интерфейса. Она даст возможность пользователям выбирать основной и акцентный цвет для фона сообщений, области быстрых настроек смартфона и даже заголовков активных окон.

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Подобные возможности кастомизации уже знакомы пользователям десктопной операционной системы Windows 10. Основываясь на инсайдерской информации, дизайнеры ресурса создали несколько рендеров, демонстрирующих, как может выглядеть новое оформление Android.

Особенности дизайнерского нововведения Android 12

Ожидается, что тема оформления мобильной ОС также будет меняться в зависимости от выбранных обоев, подстраиваясь под их цветовую гамму. Как уверяет источник, палитра для кастомизации интерфейса будет варьироваться в зависимости от производителя смартфона и, возможно, даже будет отличаться на разных моделях бренда. Кроме того, у пользователей не будет возможности создавать свою собственную цветовую схему или загружать готовые с Google Play.



Android 12 получит возможность детального изменения интерфейса

По слухам, нововведение можно будет испытать уже в следующем месяце с появлением первой предварительной версии Android 12 для разработчиков.