Информации о новых возможностях операционной системы Android 12 с каждым днем становится все больше. Разработчики продолжают добавлять новые функции и возможности одна из которых ориентирована на геймеров.

Источник: 24 канал

Новая функция касается вибрации в смартфоне. Сейчас она или включена, или выключена. Судя по всему, в Android 12 появится возможность настройки этой функции с учетом амплитуды колебаний, силы и других параметров.

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Как можно будет применить новую функцию

Новая команда будет особенно полезна при использовании внешних геймпадов, которые смогут получать от подключенного смартфона подробные инструкции о том, какой именно должна быть вибрация в тот или иной момент.

Делиться доступом к беспроводной сети станет легче

Также стало известно о простом способе поделиться доступом к беспроводной сети. Сейчас для этого можно использовать протокол Wi-Fi Easy Connect, который передает пароль в виде QR-кода. Несмотря на то что это достаточно простой и удобный способ в некоторых случаях он все же может вызвать трудности.

В Android 12 появится команда Nearby Share, которая упрощает процесс обмена QR-кодов. В настройках будет режим совместного доступа к сети, что позволит поделиться QR-кодом с людьми, которые находятся вблизи, таким образом отправляя им данные для доступа к Wi-Fi. Это не потребует физического контакта, а следовательно, пользователь сможет раздать сеть даже тому, кто находится от него на небольшом расстоянии или в другой комнате.