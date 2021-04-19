Эксперты обнаружили код в версии Android 12 для разработчиков, что указывает – Google готовится добавить новую корзину в Android 12. Это разработано, чтобы пользователи могли восстанавливать удаленные файлы.

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Польза новой корзины

Таким образом пользователи смогут видеть, сколько мусора сейчас в корзине, прежде чем окончательно удалить его. Все файлы, оставленные в корзине на 30 дней, будут удалены без возможности восстановления.



Новая корзина в Android 12 / Фото Xda-developers

Кроме того, в Android 12 Google добавляет запись в меню "Хранилище" под названием "Корзина", которая вызывает новый раздел с информацией о мусоре, который хранится в корзине. Также он позволяет пользователям безвозвратно удалить все файлы в корзине.

Подробности о новой корзине должны быть обнародованы на конференции разработчиков Google I / O, которая состоится 18 мая. Конечно, пройдет она в онлайн-режиме.