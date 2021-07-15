Почему посадка на Луне – сложная задача

Первая мягкая посадка на Луну произошла более полувека назад и, казалось бы, технология посадки не должна вызывать большой сложности, однако фактически это до сих пор очень сложный процесс, что доказывают неудачные посадки израильского зонда Beresheet и индийского Chandrayaan в 2019 году.

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Одна из главных технических трудностей, связанных с посадкой на Луну – точное позиционирование. Особенно важной эта проблема становится в последние годы, когда страны и компании начали планировать создание лунных баз, в которых модули будут расположены в десятках метрах друг от друга.

Создание навигационной системы для Луны – важная задача

На Земле аппараты, например первая ступень Falcon 9, определяют свое местоположение с помощью сигналов спутниковых навигационных систем, однако на Луне таких систем пока нет.

Космические агентства и частные компании предлагают и уже начинают тестировать различные подходы к лунной навигации.

ESA и NASA предполагают, что с помощью высокочувствительных антенн и фильтрации сигналов аппараты на окололунной орбите смогут получать сигналы от тех же земных спутниковых навигационных систем.

и предполагают, что с помощью высокочувствительных антенн и фильтрации сигналов аппараты на окололунной орбите смогут получать сигналы от тех же земных спутниковых навигационных систем. Также NASA планирует запустить до конца 2021 года кубсат, который, помимо прочего, будет тестировать определение местоположения по сигналам от спутника Lunar Reconnaissance Orbiter.

Что предлагает американская компания

Masten Space Systems предложила использовать другой метод, который должен дать возможность аппаратам определять свои координаты относительно Луны. Компания предлагает в буквальном смысле разбрасывать на поверхности Луны навигационные радиомаячки: инженеры разрабатывают для этого ударопрочную электронику и особенно корпус, заручившись поддержкой коллег из компании Leidos.

Пока Masten раскрыла мало технических деталей работы системы, но отмечает, что система будет состоять из поверхностных PNT-маяков (обеспечивают определение места расположения и время), которые будут работать подобно GPS.

Судя по всему, маяки будут передавать точное время и свое местоположение, а аппараты будут рассчитывать свое местоположение, сопоставляя данные от разных аппаратов. Также компания планирует использовать маяки в качестве ретрансляторов сигналов для связи в окололунном пространстве.

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Когда начнется построение сети лунной навигации

Masten Space Systems отмечает, что выиграла контракт на разработку и реализацию системы в рамках программы AFWERX ВВС США.