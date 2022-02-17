Аналитики назвали самые популярные среди пользователей браузеры в 2022 году
Источник:StatCounter
Аналитическая компания StatCounter обновила статистику использования браузеров. Она охватывает как персональные компьютеры и ноутбуки, так и мобильные устройства.
Лидер по-прежнему неизменен. Однако у Microsoft есть все шансы потеснить в популярности браузер компании Apple. На свежий рейтинг обратил внимание 24 канал.
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Самый популярный браузер
- Лидером десктопного сегмента остался Google Chrome.
- До февраля 2022-го его популярность несколько снизилась, но по-прежнему сильно опережает конкурентов – 67,13% рынка.
- На втором месте расположился Apple Safari (9,81%), который лишь немного опережает Microsoft Edge.
- Сам же Edge с показателем 8,65% разместился на третьем месте.
- Замыкают пятерку Mozilla Firefox и Opera – 8,06% и 2,69% соответственно.
Рейтинг популярности веббраузеров (во всем мире в феврале 2022 года) / Скриншот с сайта StatCounter
Мобильный сегмент
- В мобильном сегменте также лидирует браузер Google с показателем в 63,24%.
- Safari на мобильных устройствах чувствует себя значительно лучше, чем на компьютерах Apple. Его показатель – 24,94%.
- В этот рейтинг попал также и браузер Samsung Internet, ведь компания является одной из самых популярных производителей смартфонов в мире. Его доля – 5,5%.
- Четвертое место забирает UC Browser с результатом 2,02%.
- Последнее место в пятерке за браузером Opera – 1,99%.
Рейтинг мобильных браузеров (во всем мире в феврале 2022 года) / Скриншот с сайта StatCounter
А что в Украине?
StatCounter также дает возможность просмотреть данные по отдельным странам. Так, в Украине самым популярным браузером для компьютеров также является Chrome с результатом в 65,74%. Однако на втором месте уже Opera – 17,02%. Третье место занимает Firefox (7,34%) и тогда Safari с результатом 3,55%. Пятое место украинцы обеспечили российскому продукту – компании Яндекс. Ее Yandex Browser имеет 3,35% пользователей.