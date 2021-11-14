Американское ФБР сломали хакеры с чувством юмора

Федеральное бюро расследований США официально подтвердило взлом своей электронной почты. Злоумышленники получили доступ к ящику и начали рассылать из него фейковые письма.

От масштабной атаки спамом пострадали более 100 тысяч человек. В этих письмах хакеры предупреждали пользователей от имени ФБР, что интересно, об угрозах кибератаки хакеров.

Читайте также В Польше задержали украинца, причастного к кибератакам в США: парню грозит 115 лет тюрьмы

Хакеры взломали электронную почту ФБР и заспамили тысячи людей

Неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты (те есть, какие-то тайные сведения в ней не пересылают) Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки, о чем стало известно 13 ноября.

Злоумышленники разослали более сотни тысяч электронных писем разным пользователям сети.

В этих письмах хакеры проявили незаурядное чувство юмора – они предупреждали людей от имени учетной записи ФБР об угрозах кибератак.

На самом деле, мотивы хакеров пока что неизвестны. Принцип и схема взлома почты ФБР – тоже. В письмах злоумышленники писали об угрозе от группы The Dark Overlord ("Темный Властелин"), но имели ли они ввиду себя – кто знает.

В ФБР традиционно отказались сообщать все подробности, ведь, мол, продолжается следствие. Призвали только "общество быть осторожными по отношению к неизвестным отправителям".

ранее США объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за важную для следствия информацию о DarkSide – киберпреступной организации, которая, по данным ФБР, базируется в России и часто создает проблемы США.

Также интересно: