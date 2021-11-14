От масштабной атаки спамом пострадали более 100 тысяч человек. В этих письмах хакеры предупреждали пользователей от имени ФБР, что интересно, об угрозах кибератаки хакеров.
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Хакеры взломали электронную почту ФБР и заспамили тысячи людей
Неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты (те есть, какие-то тайные сведения в ней не пересылают) Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки, о чем стало известно 13 ноября.
- Злоумышленники разослали более сотни тысяч электронных писем разным пользователям сети.
- В этих письмах хакеры проявили незаурядное чувство юмора – они предупреждали людей от имени учетной записи ФБР об угрозах кибератак.
На самом деле, мотивы хакеров пока что неизвестны. Принцип и схема взлома почты ФБР – тоже. В письмах злоумышленники писали об угрозе от группы The Dark Overlord ("Темный Властелин"), но имели ли они ввиду себя – кто знает.
В ФБР традиционно отказались сообщать все подробности, ведь, мол, продолжается следствие. Призвали только "общество быть осторожными по отношению к неизвестным отправителям".
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- Хакеры из КНДР хотели угнать данные о вакцине от коронавируса.
- А в Украине подозрение в государственной измене получили 8 бывших работников СБУ, организовавших хакерские атаки на государственные органы Украины.