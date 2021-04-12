Мысль судьи оказалась весьма интересной. Он считает, что общаться в защищенном мессенджере – это то же самое, что иметь мысли в голове.

Интересно Новая жертва дефицита чипов: теперь страдают Wi-Fi-роутеры, им грозит нехватка и рост цены

Какими могут быть последствия

По его словам, поскольку зашифрованная переписка недоступна широкой публике, то она "во многих отношениях ничем не отличается от того, чтобы думать самому". А значит и невидимую общественности коммуникацию при подготовке террористических актов, якобы нельзя называть терроризмом.

Как пишет издание Engadget, по такой логике террористы, координирующие деятельность в зашифрованных мессенджерах, только занимаются банальными рассуждениями – не больше. Журналисты взволнованы. Они считают, что это пример того, как судьи, законодатели и власти принимают важные решения, изменяющие истории и жизни, совершенно не понимая, как работают технологии.

По мнению Engadget, это создает прецедент с опасными последствиями. Дело в том, что в Америке существует так называемое прецедентное право. Согласно ему судья принимает определенное решение на основе уже принятого когда-то решения в подобном деле. Таким образом, оправдание однажды преступников даст возможность другим избегать ответственности.